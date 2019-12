Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, lo sceneggiatore spiega perché Rose appare in poche scene

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene poche scene con protagonista Rose e il co-sceneggiatore ha ora spiegato il motivo della presenza limitata del personaggio nell'ultimo capitolo della trilogia.

In Episodio IX la giovane interpretata da Kelly Marie Tran appare in pochissimi momenti del film diretto da J.J. Abrams, a differenza di quanto accaduto in Gli ultimi jedi in cui era protagonista dell'avventura con Finn. Chris Terrio ha ora chiarito la situazione: "Io e J.J. adoriamo Kelly Marie Tran. Uno dei motivi per cui Rose ha meno scene rispetto a quanto vorremmo ha a che fare con la difficoltà di utilizzare il materiale con protagonista Carrie nel modo in cui volevamo".

Lo sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - ha sottolineato: "Volevamo che Rose fosse la presenza chiave nella base ribelle in cui c'era Leia. Quindi abbiamo pensato che non avremmo potuto lasciare Leia nella base senza nessuno dei protagonisti che amiamo, quindi Leia e Rose stavano lavorando insieme".

La situazione non è però stata come i due co-sceneggiatori avevano inizialmente previsto: "Mentre il processo si evolveva, alcune delle scene che avevamo scritto con Rose e Leia non raggiungevano il livello di fotorealismo che speravamo. Quelle scene, sfortunatamente, sono state tagliate dal film. L'ultima cosa che avremmo fatto era di mettere deliberatamente in un angolo Rose. Adoriamo il personaggio, e adoriamo Kelly, al punto tale che l'abbiamo legata alla nostra persona preferita in questa galassia, il generale Leia".