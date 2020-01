Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la montatrice del film ammette il fan service

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato accusato di essere stato realizzato tenendo eccessivamente conto dei desideri dei fan e ora Maryann Brandon, che si è occupata del montaggio, ha dato ragione agli spettatori in una recente intervista.

La montatrice di Episodio IX, da tempo collaboratrice del regista J.J. Abrams ha infatti rivelato che il film ha dovuto fare i conti con dei tempi ristretti e non pochi problemi prima di arrivare nelle sale. Maryann Brandon, rispondendo ai commenti negativi legati alle scelte compiute per soddisfare le aspettative degli spettatori, ha dichiarato: "Certo, si tratta di fan service, ma se non si era a servizio dei fan la reazione sarebbe stata 'Oh, non ha seguito la storia di Star Wars' e ciò che significa".

La montatrice di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha poi spiegato quali problemi hanno avuto a causa dei tempi ristretti imposti dalla Lucasfilm: "Stavamo certamente ancora cercando di capire molte cose. Si tratta di una lotta. Ha avuto delle conseguenze su ogni cosa. A circa un terzo del processo, Kathleen Kennedy ha detto una cosa simile a: 'J.J. deve trascorrere più tempo al montaggio'. E sapevo che non sarebbe accaduto, non con le tempistiche che dovevamo rispettare. Non con ciò che doveva affrontare ogni giorno... alla fine delle giornate era esausto".

Maryann ha poi aggiunto: "Ho suggerito di montare il film sul set... avevamo due tende montate lì... quindi andavo ovunque fosse J.J. di solito poco distante dalla telecamera, ovunque fosse posizionata. E in pratica mi occupavo del montaggio in movimento. E tra un ciak e l'altro J.J. poteva sedersi accanto a me e potevamo controllare ogni cosa".

Brandon ha poi replicato alle critiche negative sottolineando: "In un periodo in cui l'intero mondo è polarizzato, non dovrebbe essere un film che divide. In pratica il messaggio del film è 'Hey, lo sai? Puoi essere cattivo e il bene arriva nella tua vita. E forse se mantieni una mente aperta, delle cose straordinarie possono farti cambiare idea. E devi credere che ci sia sempre speranza'".

