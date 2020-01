Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan della saga chiedono di vedere The Abrams Cut

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è al centro di molte polemiche causate da alcune indiscrezioni pubblicate online che sostengono J.J. Abrams avesse realizzato una versione molto diversa del film e ora i fan stanno chiedendo di vedere il montaggio originale, soprannominato The Abrams Cut.

Non proseguite se non volete spoiler sugli eventi raccontati nell'epilogo della trilogia.

Il regista di Episodio IX sembra sia stato tenuto all'oscuro di alcuni cambiamenti importanti compiuti durante le ultime fasi del montaggio e sarebbe rimasto sorpreso e sconvolto da quanto accaduto. J.J. Abrams, secondo un utente che non ha voluto citare le sue fonti su Reddit, avrebbe litigato a lungo a causa di alcune sequenze che considerava essenziali per la storia, dovendo però rinunciare a una scena e vedendo sparire le immagini in cui apparivano i Fantasmi della Forza interpretati da vari attori come Hayden Christensen, Ewan McGregor e Samuel L. Jackson, che avrebbero effettuato delle riprese indossando i costumi dei rispettivi personaggi. I cavalieri jedi del passato avrebbero infatti dovuto essere accanto a Rey durante la sua lotta contro Palpatine, proteggendola dai Sith che li circondavano.

Il filmmaker avrebbe inoltre perso il controllo durante un incontro con lo studio in cui avrebbe urlato "Perché non mettete semplicemente 'diretto e scritto dalla Lucasfilm'?".

Alcune sequenze di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker come gli stormtrooper che volano sarebbero poi state imposte per motivi di marketing e Abrams odierebbe profondamente quei momenti.

J.J., nel gennaio 2019, avrebbe inoltre proposto di dividere la storia in due film e a novembre aveva realizzato un montaggio della durata di 3 ore e 2 minuti, accettando poi una versione di 2 ore e 37 minuti, non quella distribuita nei cinema che arriva solo a 2 e 22.

Tra i momenti tagliati ci sarebbero numerosi dialoghi tra Rey e Rose, oltre 2 minuti del combattimento di Kylo Ren su Mustafar, la rivelazione che Jannah è la figlia di Lando, dettagli importanti nel momento in cui il personaggio di Adam Driver viene guarito da Rey e dei passaggi che rendevano chiaro che Leia stava usando la Forza per dare forma ai propri ricordi e a quelli del figlio per creare una rappresentazione dei pensieri del giovane e aiutarlo a prendere la decisione giusta, sacrificandosi a causa dello sforzo. Nella versione voluta da Abrams c'era anche la rivelazione che Finn poteva usare la Forza e molte scene con protagonisti separatamente Kylo e Rey in cui riflettevano sulla loro situazione. La ragazza pensava al suo passato, mentre lui ai propri rimpianti e rimorsi. Adam Driver, in particolare, aveva regalato una performance considerata davvero importante e intensa, utile per il racconto del personaggio.

La Disney avrebbe inoltre voluto tagliare Babu Frik, considerato una nuova versione di Jar Jar Binks, che era totalmente ideato dal regista. La morte di Kylo sarebbe dovuta durare ben 4 minuti in più e quella scena aveva più dialoghi, anche se si trattava di un elemento sempre presente nella sceneggiatura. J.J. avrebbe poi odiato il bacio tra i due personaggi e avrebbe voluto mostrare un possibile legame sentimentale tra Finn e Poe, idea contro cui la Disney si è opposta.

Numerosi fan della saga stanno quindi chiedendo sui social media che venga diffuso il montaggio originale del film, un po' come accaduto con Justice League, ovviamente chiamato The Abrams Cut.

Per ora la Disney o il regista non hanno ancora commentato quanto accaduto.

Ecco le reazioni online dei fan:

This is super interesting, and obviously FULL of spoilers if you haven't seen #TheRiseOfSkywalker. And I know it will never happen, but I would love to see them #ReleaseTheJJCut #ReleaseTheAbramsCut on the DVD when it comes out. #DirectorsCut #StarWars https://t.co/KBFwKpYYGE — Jedi Fangirl (@jedifangirl) 2 gennaio 2020

#ReleaseTheAbramsCut

For people who are lost disney basically changed the whole movie to sabotage JJ Abrams and Warner Brothers. They want DC to stay in Limbo a few pictures to explain pic.twitter.com/NTdO6R5KYt — Marie (@Marie52276042) 2 gennaio 2020

this could be fake but wbk that disney is just a bunch of cowards. homophobia and racism at it’s finest pic.twitter.com/0kz01QVaXd — poe dameron’s left shoe (@poekencbi) 2 gennaio 2020

I was content with the movie and thought it was good, but seeing that it could have been better but was axed by The Mouse is upsetting. #ReleaseTheAbramsCut #releasethejjcut https://t.co/57bXcqdeWi — Silent Naito, Holy Naito (@BadDreamJeff) 2 gennaio 2020

I’m a little skeptical that it exists, or that it has all the scenes rumored to be in it, but it couldn’t be any worse than the version of TROS that ended up in theaters #ReleaseTheJJCut#FinnPoeForever — Travis Roy (@travisbroy) 2 gennaio 2020

We could have had Anakin. We literally could have had Anakin. #releasethejjcut pic.twitter.com/7oe2GgXumX — Mary-Faith (@classycurls7) 2 gennaio 2020