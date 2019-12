Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley ha rifiutato un'idea di J.J. Abrams per Rey

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà domani al cinema, nel frattempo la protagonista, Daisy Ridley, ha ammesso di aver rifiutato un'idea che il regista del film J.J. Abrams aveva avuto per il personaggio di Rey.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

J.J. Abrams è noto per essere un regista con una visione ben precisa e una grande capacità di raccontare storie, ma soprattutto autoritario che però accetta il dialogo con i suoi attori. Infatti, Daisy Ridley ha confessato di aver respinto un'idea che il regista aveva per lei e per il suo personaggio:

"Dirò la cosa più bella del lavorare con J.J. Ha una grande autorità sul set, e l'ho sentita perfino io che non avevo mai fatto nulla di simile prima de Il Risveglio della Forza. Eppure ascoltava sempre quello che avevo dire, anche se per la maggior parte erano cose sbagliate. In questo film, c'è stata solo una cosa che mi ha anticipato prima che si mettesse a scrivere la sceneggiatura, e che io ho rifiutato: 'No, questo non può succedere', gli ho detto. Non posso ancora rivelare di cosa si tratta, ovviamente, ma sono sicura che ne parleremo nelle prossime settimane. Era proprio quel tipo di cosa che: 'Nah' ... E alla fine mi ha dato retta, il che è una gran cosa."

Daisy Ridley si è sentita molto rispettata sul set, nonostante la sua mancanza di esperienza nei blockbuster prima di entrare a far parte della saga di Star Wars. Ovviamente, ciò che succederà a Rey durante quest'ultimo capitolo è uno degli aspetti che interessa di più ai fan, quindi quest'ulteriore rivelazione curiosità per quello che sarà il finale e il destino dei personaggi.

Non ci resta che aspettare domani 18 dicembre per vedere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, uno dei film più attesi di Natale 2019, al cinema. nel frattempo scoprite le prime reazione a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dopo la premiere mondiale.