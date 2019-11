Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley: "Rey cerca ancora la verità sui suoi genitori"

Star Wars: L'ascesa di Skywalker mostrerà Rey ancora alle prese con la verità riguardante i propri genitori, come confermato da Daisy Ridley in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly in cui spiega la situazione della giovane protagonista della saga all'inizio del nono capitolo della storia.

In Gli ultimi Jedi Kylo Ren aveva rivelato che la madre e il padre della ragazza sono morti ed erano solo dei piccoli criminali che avevano venduto la figlia pur di avere soldi da usare per comprarsi da bere. L'elemento era stato ideato per sottolineare come non sia necessario avere delle origini speciali per poter usare la Forza e diventare importante nella società, tuttavia molti fan si sono convinti che la segretezza e i misteri legati all'identità di Rey presenti in Il risveglio della forza nascondessero una verità ben più importante. Daisy Ridley, parlando della situazione del suo personaggio in L'Ascesa di Skywalker, ha ora dichiarato: "La questione dei genitori non è stata ancora del tutto conclusa in modo soddisfacente, per lei e per gli spettatori. C'è ancora qualcosa che sta cercando di capire: da dove proviene?".

L'interprete di Rey ha quindi commentato quello che le ha rivelato Kylo: "Non è che non ci crede, ma sente che c'è ancora qualcosa in più riguardante la sua storia. E ha bisogno di capirlo prima di decidere cosa fare successivamente...".

Star Wars: Il risveglio della forza è diretto da J.J.Abrams e ha un cast composto da Adam Driver, Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Keri Russell, Mark Hamill, Carrie Fisher, Billie Lourd, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Dominic Monaghan, John Boyega, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Joonas Suotamo, Matt Smith, Anthony Daniels, Jimmy Vee, Naomi Ackie, Brian Herring e Dave Chapman.