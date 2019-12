Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Coca Cola: in arrivo le bottigliette che si illuminano!

Per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Coca Cola ha creato delle bottigliette e lattine speciali che si illuminano: sono a tiratura limitata e per averle si farà una caccia al tesoro.

In vista dell'imminente uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Coca Cola ha creato lattine e bottigliette che si illuminano, rievocando le iconiche battaglie con le spade laser della saga. Le più più appetibili sono sicuramente le bottiglie da mezzo litro: basta, infatti, schiacciare un tasto che si trova su un rivestimento speciale e le spade laser di Rey e Kilo Ren presenti nell'etichetta si illumineranno. Frutto di un accordo tra LucasFilm e l'azienda più nota di bevande gassate, sono state realizzate però a tiratura limitata ed è sicuro che faranno gola a tanti fan e collezionisti.

Questi prodotti legati a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non sono però così semplici da avere. In particolare perché per quanto riguarda le Coca Cola da 500 ml sono solo disponibili solo a Singapore dove, per l'occasione, è stata organizzata una vera e propria caccia al tesoro divisa in tre tranche: una dal 6 all'8 dicembre, l'altra dal 13 al 15 e infine l'ultima dal 20 al 22.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco la Coca Cola edizione limitata!

Nei giorni di questa gara galattica, bisognerà scovare cinque negozi della catena 7-Eleven, in cui verranno nascoste ben 8 mila bottigliette. Per trovarle, chi vi parteciperà dovrà riuscire a risolvere gli indizi che portano al supermercato giusto. Noi europei potremo al massimo seguire l'andamento del gioco, gli aggiornamenti attraverso l'hashtag #GalacticHunt. Prima però sarà possibile vedere le bottiglie speciali al prossimo Singapore Comic-Con che si svolgerà il 7 e 8 dicembre.