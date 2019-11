Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco la Coca Cola edizione limitata!

Coca Cola celebra l'uscita dell'ultimo capitolo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - nelle sale italiane dal 18 dicembre - lanciando una limited edition dedicata alla saga e a tutti i suoi appassionati.

Pronti per scontrarsi al cinema, i due protagonisti Rey e Kylo Ren si fronteggiano sulla lattina di Coca-Cola Zero Zuccheri da 150ml, disponibile sugli scaffali fino alla fine dell'anno. La limited edition dedicata a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker permette a tutti i fan di arricchire la collezione di oggetti di culto dedicati al racconto di Lucas. La comunicazione delle attività di Coca-Cola Zero Zuccheri legate all'ultimo capitolo dell'iconica saga degli Skywalker vivrà nei punti vendita e sui canali social e digital del brand.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Inoltre, grazie al concorso valido fino al 31 dicembre 2019, Coca-Cola porterà due persone a Los Angeles per un viaggio ispirato totalmente al mondo di Star Wars: acquistando una confezione da 6 mini lattine da 150 ml di Coca-Cola Zero Zuccheri in edizione limitata, è possibile giocare e vincere il premio in palio sul sito https://www.coca-cola.it/. Tutti i dettagli del concorso e del suo regolamento sono disponibili sul sito https://starwarsix.coca-cola.it/