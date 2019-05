Star Wars: Knights of the Old Republic, il film in preparazione presso Lucasfilm

Il videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic starebbe per diventare un film, la prima sceneggiatura quasi pronta presso Lucasfilm.

Un film su Star Wars: Knights of the Old Republic sarebbe in preparazione presso Lucasfilm.

Nell'annunciare le date dei prossimi tre film della saga di Star Wars, Disney e Lucasfilm hanno svelato l'intenzione di prendersi una pausa dopo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma questo non significa che le compagnie non guardino al futuro del franchise. Al momento sarebbe in fase di sviluppo un film su Star Wars: Knights of the Old Republic che sarà scritto da Laeta Kalogridis. Il film sarà un adattamento della serie di videogiochi Knights of the Old Republic, ambientati 4.000 anni prima della formazione dell'Impero Galattico.

Secondo i rumor più recenti, Laeta Kalogridis avrebbe quasi ultimato la prima sceneggiatura di quella che potrebbe diventare una trilogia su Knights of the Old Republic. Da tempo i fan attendono che il videogame venga adattato per il grande schermo e la Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha rivelato in precedenza che il team sta lavorando a "qualcosa". Questo qualcosa sarebbe ora stato rivelato.

Ambientato migliaia di anni prima della formazione dell'Impero Galattico, Knights of the Old Republic ha al centro la storia di Darth Malak, ex cavaliere Jedi un tempo chiamato Alek Squinquargesimus, che ha indossato il manto del Signore oscuro dei Sith durante la Guerra Civile Jedi. Per sconfiggerlo i giocatori assumono il ruolo di Jedi e viaggiano attraverso la galassia, stando attenti alle scelte da compiere, tutte in bilico tra pericoli e possibilità di passare al Lato Oscuro. A tutt'oggi è considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi ed è anche particolarmente apprezzato per la sua ambientazione molto originale.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ecco come il film riporterà indietro Leia (e Carrie Fisher)

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema il 20 dicembre. Qui potete leggere il nostro commento al trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.