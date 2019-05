Star Wars: Disney annuncia le date dei prossimi tre film della saga

Star Wars non dirà addio alle sale cinematografiche con l'annunciato capitolo conclusivo della nuova trilogia diretto da J.J. Abrams: Disney ha annunciato le date previste per la distribuzione di tre nuovi film della saga.

Lo studio ha infatti svelato la programmazione prevista per le prossime annate dopo l'acquisizione di Fox, svelando così dei cambiamenti nella distribuzione prevista di alcuni titoli.

Il documento presentato dalla Disney svela così che sono in fase di sviluppo tre nuovi lungometraggi ambientati nell'universo di Star Wars. Il primo debutterà il 16 dicembre 2022 e i successivi due arriveranno nei cinema sempre nel periodo natalizio, rispettivamente il 20 dicembre 2024 e il 18 dicembre 2026.

Il franchise che ha preso il via con Guerre Stellari si alternerà nelle sale con i già annunciati sequel di Avatar e, per ora, non sono stati rivelati i dettagli dei lungometraggi o i registi e sceneggiatori che sono al lavoro per ideare nuove avventure che non dovrebbero, tuttavia, riutilizzare i personaggi le cui storie si concluderanno tra pochi mesi con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Disney, Fox release a number of release date changes and confirmations, including Avatar 2 in December 2021, Ad Astra (Brad Pitt in space) to September 2019, New Mutants and Artemis Fowl pushed to 2020, and guesses as to which Marvel movie is which! pic.twitter.com/2A9q9OtvO3 — Fandango (@Fandango) May 7, 2019

Star Wars: The Rise of Skywalker, il commento al trailer: la fine di un'era, tra passato e futuro

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.