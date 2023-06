Star Wars: il possibile ingaggio di Idris Elba scatena le proteste dei fan 'tossici' del franchise

Le proteste dei fan in risposta al rumor che vorrebbe la star Idris Elba in lizza per il nuovo film di Star Wars con Rey Skywalker hanno invaso i social media.

Idris Elba potrebbe presto apparire in una galassia molto, molto lontana. Secondo alcune voci recenti, Lucasfilm vorrebbe affidare al divo inglese un ruolo da villain in uno dei nuovi film di Star Wars in arrivo che vedrà anche il ritorno di Rey Skywalker, ma alcuni fan non avrebbero preso bene la notizia, scatenando polemiche sui social media.

Come abbiamo anticipato, Idris Elba sarebbe in lizza per interpretare il cattivo nel film di Star Wars ancora privo di titolo che sarà diretto dalla regista Sharmeen Obaid-Chinoy e che vedrà il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker.

Che cosa aspettarsi dal nuovo film su Star Wars?

Lucasfilm ha confermato ad aprile che una nuova trilogia di Star Wars era in lavorazione e si sarebbe concentrata su Rey che ricostruiva l'Ordine Jedi. È stato anche confermato che Daisy Ridley riprenderà il ruolo di Rey, personaggio al centro della trilogia sequel composta da Il risveglio della forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.

Diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, il film sarà ambientato 15 anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a rimettere in sesto l'Ordine Jedi puntando a farli tornare a essere i custodi della pace nella galassia. Mentre Daisy Ridley ha confermato il ritorno, è improbabile la presenza di altri veterani del franchise come ha ammesso lo stesso Mark Hamill.

Oltre al film su Rey e l'Ordine dei Jedi, Lucasfilm ha annunciato l'arrivo di altri due nuovi lungometraggi: Dawn of the Jedi, prequel diretto James Mangold deacritto come un'epopea biblica, e un film diretto da Dave Filoni che fungerà da crossover tra The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ashoka.

Le proteste dei fan

Non tutti hanno accolto con gioia la notizia del possibile debutto di Idris Elba nel mondo di Star Wars. Gli haters si sono nuovamente affacciati sui social media protestando con veemenza per la possibile scelta che ritengono sbagliata, parlando addirittura di un "disastro annunciato". Ecco alcuni posto polemici di seguito.