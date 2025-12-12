Idris Elba è di nuovo Sam Nelson nel trailer della stagione 2 di Hijack

Apple TV ha condiviso il trailer della stagione 2 di Hijack, la serie che vede Idris Elba impegnato come protagonista e produttore esecutivo.

Lo show è stato creato da George Kay, già nel team di Lupin, e Jim Field Smith, che ha lavorato a progetti televisivi come Criminal e Litvinenko.

Cosa racconterà la stagione 2 di Hijack

Il primo episodio inedito della seconda stagione, composta da otto puntate, arriverà in streaming il 14 gennaio e il season finale sarà disponibile il 4 marzo.

Nel trailer si vede Sam Nelson, il protagonista di Hijack interpretato da Idris Elba, che si ritrova nuovamente alle prese con una situazione complicata mentre è nella metropolitana di Berlino. Uno dei mezzi viene dirottato e sarà Sam a dover cercare di proteggere gli ostaggi, mentre le autorità provano a salvare i viaggiatori.

La sinossi anticipa che Sam sarà al centro della crisi a bordo, dove una decisione sbagliata potrebbe significare il disastro.

Chi ha realizzato la serie

La seconda stagione di Hijack è realizzata da 60Forty Films e Idiotlamp Productions, ed è prodotta da Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash della 60Forty Films, insieme ai produttori esecutivi Kay e Field Smith di Idiotlamp Productions. Field Smith è anche il regista principale della serie.

Nel cast ci saranno i ritorni anche di Christine Adams, Max Beesley e Archie Panjabi, già tra gli interpreti della prima stagione (di cui potete leggere la nostra recensione).

Tra i nuovi arrivi, invece, ci sono quelli di Christian Näthe (Schule), Clare-Hope Ashitey (Doctor Foster), Lisa Vicari (Dark), Toby Jones (Empire of Light), Karima McAdams (Dune: Prophecy) e Christiane Paul (Counterpart).

Idris Elba pensa al futuro: "Alla fine lascerò la recitazione per dedicarmi alla regia"

La prima stagione della serie ha ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica, raggiungendo rapidamente il Certified Fresh nel punteggio assegnato dai giornalisti su Rotten Tomatoes, ed è entrata nella Top 10 della classifica Nielsen Streaming Originals.

La prima stagione completa è ora disponibile in streaming in tutto il mondo su Apple TV.