Star Wars: Idris Elba sarà il cattivo del futuro film su Rey?

Secondo alcune indiscrezioni Idris Elba, principalmente noto per Luther e Thor: Ragnarök, potrebbe essere stato scelto dalla Lucasfilm come il cattivo del nuovo film su Rey.

Idris Elba sarà il cattivo del futuro film su Rey? Durante la Star Wars Celebration di quest'anno, abbiamo appreso che Daisy Ridley riprenderà il suo ruolo prossimo film di Star Wars diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy della trilogia sequel; la pellicola in questione sarà ambientata quindici anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Oltre a questo non è stato rivelato molto ma, grazie ad una nuova indiscrezione, potremmo aver appena scoperto quale attore potrebbe interpretare il ruolo dell'antagonista nell'atteso film. Secondo il noto insider @MyTimeToShineHello, la star di Thor: Ragnarök e Luther, Idris Elba, è stata "presa in considerazione" per il ruolo del cattivo della storia.

Idris Elba interpreta Derek nel film Obsessed

Non è chiaro se sono già in corso negoziati con il team dell'attore o se, per adesso, la Lucasfilm abbia semplicemente manifestato il proprio interesse nei suoi confronti. La trama è ancora in gran parte segreta, ma sappiamo che Rey sarà una "potente maestro Jedi", e la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha descritto la linea temporale come l'era del "New Jedi Order".

Durante la Star Wars Celebration sono state confermate anche altre due pellicole: Dave Filoni, produttore esecutivo di The Mandalorian, dirigerà un film ambientato nella linea temporale della New Republic che servirà come culmine dei vari show di Disney+. Inoltre, il nuovo progetto del regista James Mangold, noto per Indiana Jones e il Quadrante del Destino, racconterà la storia del primo Jedi ad aver mai utilizzato la Forza.