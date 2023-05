James Bond, Tom Hanks vuole Idris Elba come nuovo 007: "Dategli la licenza di uccidere"

I casting per la scelta del prossimo James Bond sono ufficialmente in atto e Tom Hanks sembra aver già in mente il candidato ideale: Idris Elba

Consegnata agli archivi l'interpretazione di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più celebre al mondo, i casting per scegliere il prossimo James Bond sono già partiti. Diversi i papabili nomi che sono emersi in rete negli ultimi mesi, tra cui quello di Idris Elba. Ed è stato Tom Hanks a sostenere fortemente la sua candidatura in una recente intervista ai microfoni di BBC in cui dichiara:

"Cercate di capire questo. James Bond ha una licenza di uccidere e vorrei che quella licenza venisse data a Idris Elba. Mi baso sul lavoro che gli ho visto fare sino ad ora è fantastico".

A ottobre dello scorso anno, l'interprete di Luther aveva dichiarato di essere convinto che non sarà lui il prossimo Bond, pur ribadendo di essere molto interessato al ruolo.

007: Uno sprezzante Daniel Craig demolisce gli aspiranti James Bond

Chi potrebbe dirigere il prossimo James Bond?

Negli ultimi mesi si è diffuso un rumor secondo cui Denis Villeneuve, regista di Dune e Blade Runner: 2049, sarebbe il candidato numero uno per dirigere il prossimo film del franchise. Il rumor sarebbe stato confermato anche dal portale World of Reel secondo cui Barbara Broccoli avrebbe messo nel mirino il pluripremiato regista già da gennaio.

In attesa di scoprire il prossimo Bond, ha fatto discutere la scelta della Ian Fleming Pubblications di epurare i romanzi sull'agente segreto più celebre al mondo di linguaggio ritenuto razzista e sessismo, ripubblicandoli in forma più edulcorata.