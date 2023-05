Star Wars, Luke Skywalker tornerà nel nuovo film su Rey? Risponde Mark Hamill

Il futuro cinematografico di Star Wars è stato ben delineato alla Star Wars Celebration 2023, andata in scena ad aprile a Londra. Tra i grandi progetti annunciati quello che ha fatto più discutere è stato il film incentrato sul ritorno di Rey (Daisy Ridley) intenta a guidare un nuovo ordine di Jedi. In molti si sono chiesti se ci sarà anche un possibile ritorno di Luke Skywalker (Mark Hamill), magari come fantasma della forza, e a rispondere è stato proprio il noto attore.

"Con Lucasfilm ho imparato una cosa importante: tutto è strettamente confidenziale. Quindi, anche se dovessi essere coinvolto non potrei dirtelo. E se non dovessi farne parte non potrei dirtelo ugualmente. Lo scopriremo assieme, penso" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Empire. L'ultima apparizione di Luke Skywalker sul grande schermo risale a Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker dove è apparso come fantasma della Forza per aiutare Rey.

Il nuovo film con Rey, di cui non si conosce ancora il titolo ufficiale, sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e la sceneggiatura sarà curata da Steven Knight (Peaky Blinders). Le riprese dovrebbero partire nella primavera del 2024.

Cosa sappiamo sul nuovo film della saga

A svelare nuovi dettagli sulla trama ci ha pensato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ai microfoni di IGN: "Sarà ambientato 15 anni dopo L'Ascesa di Skywalker, quindi dopo la guerra e dopo tutto quello che è successo con il Primo Ordine. I Jedi si trovano in uno stato di disordine e c'è molta discussione su ciò che stanno facendo. Rey avrà il compito di ricostruire l'Ordine dei Jedi, mantenendo fede alla promessa fatta a Luke".