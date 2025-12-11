Idris Elba pensa al futuro: "Alla fine lascerò la recitazione per dedicarmi alla regia"

Tra gli ospiti illustri del Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita c'è anche Idris Elba, che ha partecipato ad un Q&A per parlare del suo ultimo progetto da regista, il cortometraggio Dust To Dreams.

L'attore mancava dalla regia dal 2018, quando portò al cinema Yardie, e nel corso dell'intervista durante il festival saudita ha spiegato di aver intenzione di passare definitivamente dietro la macchina da presa in futuro.

I programmi per il futuro di Idris Elba

"Mi auguro che la mia fanbase come attore non sia arrabbiata con me" ha esordito Elba "Alla fine voglio passare a essere completamente un regista". Elba, che ha accumulato una lunga carriera come attore fino a oggi, ha riconosciuto di aver recitato per parecchio tempo e ora vuole nuove sfide.

Primo piano di Idris Elba alla Mostra del Cinema di Venezia

L'attore ha collezionato circa 130 credit da interprete ma per il futuro vede uno sviluppo differente di carriera: "Amo ancora recitare, ma penso che dirigere mi permetta di usare muscoli leggermente diversi ed essere parte del set in un modo diverso. Mi piace davvero".

Il nuovo progetto da regista di Idris Elba

Al pubblico, l'attore ha raccontato anche il suo prossimo progetto da regista, dal titolo This Is How It Goes, film Apple basato su un'opera teatrale di Neil LaBute del 2005: "La storia originale parla di un uomo nero sposato con una donna bianca, e un uomo bianco arriva a vivere nella loro casa, e [il film ] è su cosa accade alla loro relazione" ha dichiarato Elba.

_ "Ho acquistato i diritti del film e ho trasposto la storia" ha proseguito "Quindi, ora è un uomo bianco sposato con una donna nera, e un uomo nero viene a vivere nella loro casa. È un incredibile esame di matrimonio, fiducia e razza"_. Il progetto è stato realizzato in Ghana e la produzione è finita soltanto pochi giorni fa.

Infine, Idris Elba ha confermato che tornerà a recitare nel ruolo del detective John Luther in un nuovo film dedicato al personaggio della serie.