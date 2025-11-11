Luther torna sugli schermi: Netflix conferma la produzione del nuovo film con Idris Elba

Idris Elba riprenderà l'amato ruolo del detective John Luther in occasione di un nuovo film che verrà realizzato per Netflix.

Il progetto riporterà quindi sullo schermo il personaggio al centro della popolare serie tv targata BBC e potrà contare su una sceneggiatura firmata da Neil Cross.

Cosa racconterà il nuovo film

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jamie Payne e sullo schermo si mostrerà quello che accade quando Luther, interpretato da Idris Elba (recentemente tra i protagonisti di A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow), viene richiamato in servizio segretamente a causa di una nuova ondata di omicidi brutali, e apparentemente casuali, travolge Londra.

La trama ufficiale aggiunge: "Ma come può salvare Londra quando sembra che tutti, da ogni lato, lo vogliano morto?".

Il filmmaker ha dichiarato: "Neil, ancora una volta, ha creato un racconto meravigliosamente oscuro che ci porta di nuovo tutti insieme. Ritornare sulle strade di Lutherland con i talenti supremi che sono Idris Elba e Dermot Crowley è una vera gioia".

Payne ha aggiunto: "Sono inoltre elettrizzato nel ritrovare nuovamente la brillante e pericolosa Alice Morgan, interpretata dalla straordinariamente talentuosa Ruth Wilson. I fan, vecchi e nuovi, avranno una piacevole sorpresa".

Quando tornerà Luther

Le riprese del film dovrebbero iniziare nel mese di febbraio e Neil Cross, creatore della serie che ha debuttato sugli schermi nel 2010, ha dichiarato: "Luther, Alice e Schenk per me non sono solo personaggi, sono una famiglia. Non smetto mai di chiedermi dove sono, cosa è accaduto a tutti loro... E quali eventi terrificanti potrebbero accadere nelle ombre di Londra mentre Luther non è in giro. Quindi abbiamo deciso di riunirci e scoprire cosa accadrà".