Star Wars: il Millennium Falcon diventa un gelato!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nelle sale e la saga è tornata protagonista ovunque, anche nel mondo degli snack: negli USA è persino disponibile un gelato Millennium Falcon prodotti da Nestlè, in versione biscotto.

In occasione dell'arrivo di Episodio IX nei cinema, un marchio di gelati di proprietà della Nestlé, negli Stati Uniti ha messo in vendita i biscotti gelato dedicati alla saga di Star Wars. L'edizione limitata ispirata al Millennium Falcon è in vendita a circa a 9 dollari e contiene sei sandwich alla vaniglia.

The Mandalorian e il mandorlato: il post social del panettone è stellare!

Difficilmente il prodotto sarà purtroppo messo in vendita anche in Italia, ma non è difficile immaginare che in questi giorni, nonostante le temperature non estive, gli originali gelati riuscirebbero ad andare a ruba anche tra i fan italiani, pronti a festeggiare il debutto dell'ultimo capitolo della saga degli Skywalker - di cui potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - o consolarsi al termine della visione del lungometraggio diretto da J.J. Abrams.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, 5 cose che potreste non aver notato