The Mandalorian e il mandorlato: il post social del panettone è stellare!

The Mandalorian e il mandorlato, ovvero la nuova serie TV di Star Wars e lo storico panettone Balocco, ormai tra gli invitati fissi e più graditi a Natale. Cos'hanno in comune? Apparentemente niente, se non quell'assonanza linguistica che è la chiave vincente di un post sui social che ha conquistato i fan della saga stellare.

Intendiamoci, Balocco non è la prima e unica azienda che lancia un post su Star Wars in prossimità dell'uscita di un nuovo film (ricordiamo che mentre The Mandalorian è attualmente su Disney+ il nono capitolo della saga, Star Wars: l'ascesa di Skywalker arriverà al cinema il 18 dicembre). Insomma, ci provano un po' tutti, aziende alimentari, di abbigliamento, servizi e chi più ne ha più ne metta. Non tutti però fanno centro come è riuscito al panettone Balocco, che ha preso in prestito quel The Mandalorian per trasformarsi abilmente in The Mandolorian, con il packaging che a sua volta si trasforma in un elmo. E a chi legge e si sofferma sul post, invece di scorrere frettolosamente la bacheca, offre una Boba Fett(a) di panettone virtuale (più originale dei kaffè e relativi buongiornissimi che affollano i social). Il tutto, attenzione, senza puntare su Baby Yoda, che sarebbe il testimonial più ambito, più amato (forse più di Heather Parisi, che negli anni '80 fu storica ed effervescente testimonial del mandorlato Balocco)

Il post del Mandorlato Balocco è stato accolto con entusiasmo dai fan: tra chi vuole sposare il social media dell'azienda e chi ha già deciso quale panettone comprare per Natale e chi sentenzia che "Il lato oscuro ha i canditi", la mossa marketing è vincente e divertente. E finalmente utilizzare il cartone del panettone come elmetto per le battaglie natalizie tra fratelli e cugini (oppure tra fan della saga) trova una giustificazione definitiva.