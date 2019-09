Star Wars: Gli ultimi Jedi, il destino di Rey svelato da un easter egg?

La versione estesa di Star Wars: Gli ultimi Jedi potrebbe aver svelato la sorte di Rey attravero un easter egg. È quanto sostiene un utente di Reddit che, in attesa che Star War: L'Ascesa di Skywalker arrivi nelle sale, è andato alla ricerca di indizi per capire come si evolverà la trama.

La sequenza si trova nella versione estesa di Star Wars: Gli ultimi Jedi e vede Rey di fronte ad uno specchio che guarda infinite versioni di se stessa. Si tratta di un'illusione, di uno dei tanti segmenti onirici che la nuova trilogia ci ha abituato a conoscere, in cui spesso sono presenti degli indizi rivelatori, anche se difficili da decriptare. Alcuni hanno notato che i movimenti delle mani compiuti dal personaggio interpretato da Daisy Ridley coincidono con le immagini di Mortis presenti nella serie animata Clone Wars. Tutti e tre i gesti - come si può notare dalle immagini - sono molto simili e questo ha fatto sobbalzare non poco gli spettatori più attenti e preparati.

Mortis è un regno attraverso il quale passa la Forza, per questo motivo molti Jedi importanti sono stati lì in passato. Si dice che vi sia una lotta tra le tre entità che lo abitano: il Padre, il Figlio e la Figlia. La Figlia e il Figlio rappresentano i due lati della Forza e il Padre media tra loro. Che Rey impersoni la Figlia e Kylo il figlio? Certo se fosse così, il secondo capitolo potrebbe essere rivalutato dai fan più accaniti che lo hanno odiato per via di alcune scelte definite "eretiche" rispetto a quanto raccontato fino ad ora. "Aspettate a vedere cosa hanno fatto JJ e il co-sceneggiatore Chris Terrio. È davvero impressionante il modo in cui hanno concluso ogni cosa" ha assicurato Daisy Ridley.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Daisy Ridley e Mark Hamill in una foto di Vanity Fair

Non resta che aspettare l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, prevista per il 18 dicembre. Non sarà un addio, nonostante questo film chiuda la linea narrativa iniziata con Star Wars: Il risveglio della forza. Altri progetti sono in arrivo grazie alla nuova piattaforma streaming Disney +: The Mandalorian, le serie su Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor e una nuova trilogia per le sale firmata dagli showrunner de Il trono di spade, D.B. Weiss e David Benioff.