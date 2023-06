Star Wars, cosa ne ha pensato George Lucas di Rogue One? Tony Gilroy racconta la memorabile telefonata

Al papà di Star Wars George Lucas è piaciuto o no Rogue One: A Star Wars Story? L'autore del film, Tony Gilroy, racconta la telefonata ricevuta da Lucas e la sua reazione allo spin-off prequel.

Gli spin-off live-action di Star Wars ormai dominano il grande e soprattutto il piccolo schermo, ma il primo a vedere la luce al cinema è stato Rogue One: A Star Wars Story nel 2016.

Il film con Felicity Jones e Diego Luna, che ha poi visto tornare quest'ultimo anche in tv con Andor - serie prequel della pellicola - ci raccontava la storia di come i piani di costruzione della Morte Nera erano arrivati in possesso della Principessa Leia, evento che diede il via all'Episodio IV e alla saga di Guerre Stellari.

Ma cosa ne ha pensato George Lucas, il creatore di Star Wars, di questo film?

La telefonata di George Lucas

In un'intervistya con Deadline, come riporta anche The Direct, Tony Gilroy, autore di Roguie One e showrunner di Andor, ha raccontato qual è stata la reazione di George Lucas alla visione del film.

"George Lucas mi ha chiamato dopo l'uscita di Rogue One, e abbiamo avuto una conversazione di 45 minuti. È stata l'unica volta in cui ci ho parlato" ha premesso "Lo ha adorato. Gli è piaciuto davvero. E ha avuto un sacco di cose da dire al riguardo, che io... È stato come ricevere una chiamata dal Presidente!".

Rogue One: A Star Wars Story è generalmente considerato il miglior spin-off di Star Wars al cinema, e Andor sembra aver ereditato la nomea in tv. Continuerà ad essere così anche in futuro?