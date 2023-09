Star Wars, Gareth Edwards dice la sua su un potenziale ritorno al franchise

Ora che è tornato alla regia con The Creator, Gareth Edwards sta promuovendo il suo ultimo film in giro per il mondo e nel corso di una recente intervista è tornato a parlare di un suo potenziale ritorno nel franchise di Star Wars, dopo aver diretto Rogue One: A Star Wars Story nel 2016.

Edwards ha avuto un'esperienza un po' turbolenta sul set di Rogue One: A Star Wars Story. Il budget del film è salito alle stelle, con una stima di oltre 250 milioni di dollari, mentre lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, è stato promosso da sceneggiatore non accreditato a regista sostitutivo per gli ampi reshoots e i re-edits effettuati dopo le riprese principali di Edwards.

Le voci di un conflitto tra Edwards e i dirigenti della Lucasfilm sono cresciute quando altri film di Star Wars (Solo: A Star Wars Story, Star Wars: Gli ultimi Jedi) hanno avuto problemi creativi simili.

Una cosa è certa: l'esperienza di Rogue One ha avuto un impatto negativo sulla carriera di Edwards; The Creator è il suo primo film da regista dopo l'uscita di Rogue One, ovvero in quasi sei anni.

"Mi piacciono i franchise, ovviamente, altrimenti non ne avrei fatti due. Quindi ci sono cose che mi piacerebbe ancora fare in quell'ambito", ha spiegato Edwards.

Gareth Edwards su George Lucas e Rogue One: "Gli è piaciuto, posso morire tranquillo"

Ha subito aggiunto che, anche se dovesse tornare a lavorare per un grande studio, vorrebbe comunque utilizzare gli approcci pratici e immersivi che ha usato per realizzare The Creator:

"Se dovessi farli, vorrei farli solo a patto di poter usare questa metodologia e dare questa impronta", ha detto Edwards. "Perché se entri in una certa fabbrica, ne usciranno tutte le altre cose che ci sono nella fabbrica. Se qualcuno fosse disposto a dire: 'Ok, ecco la proprietà intellettuale. Ecco il franchising, ma lavorate a modo vostro'. Questo sarebbe probabilmente uno degli scenari migliori, credo".