Rogue One, Diego Luna smentisce le voci: "Non è stato girato alcun finale alternativo"

L'attore messicano Diego Luna, scelto da Lucasfilm per il ruolo di Cassian Andor nell'universo di Star Wars, ha dichiarato che l'unico finale di Rogue One: A Star Wars Story era quello visto al cinema.

Uscito nelle sale nel 2016, Rogue One: A Star Wars Story è stato il primo spinoff della grande saga ideata da George Lucas. Parlando del film, la star Diego Luna, che ha ripreso il ruolo nella serie Disney+ Andor, ha smentito l'esistenza di un finale alternativo.

Star Wars Anthology: Rogue One - Riz Ahmed, Diego Luna, Felicity Jones, Jiang Wen e Donnie Yen nella prima foto ufficiale

Sin dall'uscita di Rogue One: A Star Wars Story si erano diffuse alcune voci riguardanti un possibile finale alternativo del film diretto da Gareth Edwards, ma ci ha pensato Diego Luna a fare chiarezza dichiarando ai microfoni di Vanity Fair:

"La ragione per cui ero felice di accettare la parte era appunto entrare in questo universo in una maniera così coraggiosa e interessante. Avere un finale del genere era un qualcosa di unico. Ricordo che c'erano alcune persone convinte del fatto che avessimo girato differenti finali, ma non è stato così. Il giorno in cui mi è stata offerta la parte sapevo che sarebbe andata soltanto in questo modo".

Diego Luna ha poi aggiunto che non c'erano piani per girare altri film e che Rogue One era sempre stata pensata come un'unica storia: "Sapevo che il mio personaggio avrebbe incontrato lì la sua fine e sapere che il mondo di Star Wars avrebbe preso questa decisione di mostrare il vero significato del sacrificio è stato per me fantastico".

Andor: tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova serie Disney+

L'attore di origini messicane è tornato a vestire i panni della spia ribelle Cassian Andor nella serie Disney+ Andor, prequel di Rogue One. "Per me ha avuto senso tornare a bordo. Rogue One rimane un film unico, ma non dava la possibilità di conoscere il background dei personaggi e cosa li avesse spinti a fare quello che hanno fatto" ha aggiunto Luna.

Come già annunciato in passato, la serie Andor si concluderà con la seconda stagione, collegandosi direttamente agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story.