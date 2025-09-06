Il Leone d'oro a Jarmusch difeso da Alexander Payne: "Abbiamo amato molti film, dovevamo sceglierne uno solo"

Il presidente della giuria di Venezia 2025 ha spiegato perché Park Chan-wook non ha conquistato premi e The Voice of Hind Rajab non ha vinto il Leone più ambito.

Il Leone d'oro assegnato a Father Mother Brother Sister ha sollevato qualche critica e polemica, in particolare tra chi pensava che il premio più ambito sarebbe stato dato a The Voice of Hind Rajab o a No Other Choice.

A difendere la scelta presa dalla giuria di Venezia 2025 è stato Alexander Payne rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il mancato Leone d'oro a The Voice of Hind Rajab

Il presidente della giuria Alexander Payne ha sottolineato che è stato davvero difficile paragonare film molto diversi tra loro e, non potendo dare ex aequo, si sono trovati in difficoltà: "Quella è la cosa ingiusta dell'essere a un festival, dover dire questo è meglio di quello. Non lo è".

Il regista ha continuato: "Come giuria apprezziamo in modo uguale entrambi quei film, ognuno per una ragione diversa. E auguriamo a entrambi quei film una vita lunga e importante, oltre a sperare che il sostegno dei premi dati stasera li aiuti, ognuno in modo diverso".

Il filmmaker ha aggiunto che nel giorno in cui hanno votato hanno preso quella decisione, attribuendo a Father Mother Sister Brother (di cui potete leggere la nostra recensione) non potendo quindi dichiarare se sarebbe cambiato qualcosa se si fossero assegnati i riconoscimenti in un momento diverso della Mostra del Cinema.

Nessun premio per No other choice

Payne ha poi ricordato che considera Park Chan-Wook uno dei migliori registi del cinema contemporaneo e di aver apprezzato e rispettato molto No Other Choice - Non c'è altra scelta. I giurati hanno amato il film e, nonostante sia stata una scelta dolorosa, non è entrato nei titoli che sono stati premiati, essendo uno dei problemi della 'crudeltà' di dover dare un numero limitato di riconoscimenti. La giuria ha comunque amato molti titoli che non sono presenti tra i premi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Online però sono comunque scoppiate le polemiche basate sulla reazione particolarmente positiva da parte del pubblico e della critica presente a Venezia, sostenendo che l'opera con i migliori punteggi sia 'stranamente' assente dalle preferenze dei giurati.

Il presidente della Giuria ha infine smentito le voci apparse online che uno dei membri avesse minacciato di andarsene. Alexander ha dichiarato divertito: "Uno dei miei giurati ha minacciato di andarsene? L'ho fatto io? No, qualcuno ha minacciato di voler abbandonare la giuria? No. Penso che si sappia... Non dobbiamo credere a tutto quello che leggiamo online".