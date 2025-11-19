Squid Game - Battaglia finale, ecco il gioco da tavolo ispirato alla serie Netflix

Il popolare show Netflix, che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo, ha ora ispirato la creazione di un nuovo gioco.

Una foto di Squid Game
NOTIZIA di 19/11/2025

L'Airone Editrice ha annunciato l'arrivo, in libreria e nei negozi, di Squid Game - Battaglia Finale, un nuovo gioco da tavolo che regalerà ai fan della serie un'incredibile esperienza.
L'originale proposta regalerà un un mix esplosivo di tensione, strategia e colpi di scena, perfetto per chi ama mettersi alla prova e superare i propri limiti.

Come si gioca a Squid Game - Battaglia Finale

Il meccanismo permette a 3-6 persone di giocare e coinvolge un dado da lanciare, carte da pescare e turni decisivi per decretare il vincitore di Squid Game - Battaglia finale.

Si parte leggendo un piccolo libretto con le regole essenziali, poi si entra subito nel vivo della competizione. In ogni fase della partita ci si troverà di fronte a quiz insidiosi, sfide impreviste e duelli serrati. Ogni carta è un potenziale ostacolo o un'opportunità per guadagnare vite e salire in cima alla classifica.

Lo scontro finale avverrà poi con le carte Jackpot, che possono ribaltare tutto.

All'interno della scatola troverai 244 carte, suddivise tra SFIDA, QUIZ e DUELLO, oltre a quelle speciali per la fase finale. A completare il set: un dado, un libretto chiaro e funzionale, e le carte VITA che tengono il conto dei punti conquistati o persi lungo il cammino.

Il vincitore del gioco, che ha un prezzo di circa 24.90€, sarà chi riuscirà a mantenere la calma, a pensare in fretta e a rischiare al momento giusto.

Squid Game Altra Immagine Ultima Stagione Serie Tv Netflix
Squid Game 3.

La conclusione della serie

Squid Game si è conclusa ufficialmente in estate. Netflix ha anche condiviso un trailer d'addio per ringraziare i fan dell'attenzione e di aver decretato il successo dello show.

David Fincher sembra sia al lavoro su una versione americana della storia, nonostante il creatore Hwang Dong-hyuk abbia sostenuto di non essere a conoscenza dello sviluppo del possibile progetto: "Ne ho letto solo online. Nessuno mi ha parlato ufficialmente di un adattamento".