Squid Game 3: Netflix chiude ufficialmente la serie con un trailer d’addio

Netflix ha recentemente pubblicato un trailer celebrativo che segna la conclusione definitiva di Squid Game dopo tre stagioni, chiudendo così il ciclo narrativo dell'acclamata serie sudcoreana.

Il video, della durata di circa un minuto, include alcune delle scene più iconiche dello show e si conclude con il messaggio: "Il gioco è finito. Grazie per aver giocato. Squid Game, la serie completa, solo su Netflix".

Il tono malinconico del trailer e la comunicazione ufficiale sembrano escludere, almeno per ora, la realizzazione di altri progetti legati alla serie principale, raffreddando le aspettative per lo spin-off americano di cui si è parlato a lungo nei mesi scorsi.

Il cameo di Cate Blanchett e le parole del creatore non lasciano spazio a un sequel

L'ultima puntata della terza stagione ha generato scalpore per un breve ma significativo cameo di Cate Blanchett, nel ruolo di una misteriosa reclutatrice americana. Molti hanno ipotizzato che si trattasse di un possibile lancio narrativo per una serie ambientata negli Stati Uniti.

Tuttavia, il creatore Hwang Dong-hyuk ha chiarito in un'intervista a The Hollywood Reporter che quella scena non aveva lo scopo di introdurre un seguito. "Non era pensata per aprire a nuove storie, ma per sottolineare come certe dinamiche di potere ed emarginazione siano universali", ha spiegato.

In passato, si era diffusa la voce che David Fincher fosse coinvolto in un remake occidentale, ma Hwang ha smentito qualsiasi coinvolgimento o comunicazione da parte di Netflix in merito. "Ne ho letto solo online. Nessuno mi ha parlato ufficialmente di un adattamento", ha aggiunto.

Squid Game 3.

Nonostante Squid Game sia diventata una delle serie più viste nella storia di Netflix e abbia influenzato la cultura pop a livello globale, il trailer e le recenti dichiarazioni indicano che la storia principale è giunta al termine.

Se da un lato la piattaforma potrebbe ancora esplorare altre vie per espandere l'universo narrativo, al momento non ci sono sviluppi ufficiali. Eventuali spin-off o progetti futuri dovrebbero superare importanti sfide creative, specialmente senza la guida del creatore originale.

Per ora, dunque, Squid Game si congeda dal pubblico così com'era iniziata: con un messaggio forte, chiaro e universale.