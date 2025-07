Squid Game: America, cosa sappiamo della versione americana della serie Netflix

Ormai sono passati diversi giorni, possiamo dirlo: il finale di Squid Game 3 si collega direttamente con la versione americana della serie creata da Hwang Dong-hyuk. Dopo la conclusione dei giochi, il Front Man (Lee Byung-hun) va a Los Angeles, a trovare la figlia di Numero 456 (Lee Jung-jae).

Lee Byung-hun è il Front Man

Salito in macchina, il suo sguardo viene attirato da ciò che sta accadendo in un vicolo. Due figure stanno discutendo animatamente. Vengono lanciati due quadrati: uno rosso e uno blu. Giocano a ddakji. Ci avviciniamo a queste persone e vediamo che quella vestita in completo elegante è nientedimeno che Cate Blanchett versione... Reclutatrice!

Con questa chiusura a sorpresa la serie coreana passa quindi il testimone a Squid Game: America, che sarà diretta da David Fincher. Dopo House of Cards, Mindhunter (di cui speriamo sempre arrivi un sequel), Love, Death + Robots e poi Mank (2020), The Killer (2023) e il sequel di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino (le cui riprese dovrebbero iniziare a fine luglio), il rapporto tra il regista e Netflix si fa sempre più stretto. Cerchiamo quindi di capire cosa sappiamo della versione americana di Squid Game.

Squid Game: America: trama e inizio riprese

I minuti finali di Squid Game 3 ci dicono diverse cose: il Front Man potrebbe essere il ponte tra la serie originale e quella americana. Potrebbe essere ambientata a Los Angeles. Cate Blanchett interpreta una Reclutatrice. Non sappiamo se il fatto che il ddakji sia sempre il gioco usato per reclutare i partecipanti agli Squid Game voglia dire che le sfide richiameranno la tradizione coreana, come nella serie madre.

Il fatto che gli occhi del Front Man abbiano incrociato quelli della Reclutatrice di Cate Blanchett ci dice poi che non si tratta di un remake, ma di uno spin-off, se non proprio di un sequel, ambientato nella stessa timeline della serie madre. Dennis Kelly, creatore della serie Utopia, scriverà la sceneggiatura, mentre Fincher sarà, oltre che regista (non si sa ancora se di tutti gli episodi o solo di alcuni), anche produttore.

Secondo alcune indiscrezioni, nonostante Netflix non abbia dato notizie certe, le riprese dovrebbero cominciare a dicembre 2025, a Los Angeles. Quindi subito dopo quelle di The Adventures of Cliff Booth. Hwang Dong Hyuk ha dichiarato che non farà parte della produzione della serie, ma sarà disponibile come consulente.

Il cast

Per ora non ci sono grandi novità. Sicuramente ci sarà Cate Blanchett, che con Fincher ha già lavorato nel film Il curioso caso di Benjamin Button. Chissà se, visto che entrambi i progetti sono prodotti da Netflix e saranno girati uno dietro l'altro a Los Angeles, non ci si debba aspettare un cameo di Brad Pitt.

Una scena di Squid Game

È probabile che, facendo da collegamento, il personaggio del Front Man sarà approfondito. Quindi forse potremmo anche rivedere il detective Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), che abbiamo scoperto essere proprio il fratello del Front Man.

Il cameo di Cate Blanchett è uno dei colpi di scena che rimarranno senza dubbio nella storia della televisione. Hwang Dong-hyuk ha motivato così la scelta dell'attrice: "Abbiamo pensato che avere una Reclutatrice donna sarebbe stato più drammatico e intrigante. Per quanto riguarda Cate Blanchett: è la migliore, con un carisma inarrivabile. Chi è che non la ama? Siamo felicissimi di averla con noi". E prosegue: "Avevamo bisogno di qualcuno in grado di dominare lo schermo con semplicemente due parole. È esattamente ciò che ha fatto. Ho pensato che fosse perfetta come Reclutatrice: dà una conclusione avvincente e d'impatto alla storia. Mi ha ricordato cosa sia il vero talento: anche con pochissimi sguardi e parole, la sua interpretazione è stata ipnotica. Poi è stata bravissima con il ddakji: ci è riuscita al primo colpo! Siamo quindi riusciti a riprendere quella lunga sequenza nel modo giusto".