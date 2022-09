Chi è Lee Jung-jae? L'attore di Squid Game che ha fatto la storia vincendo l'Emmy

Squid Game: Lee Jung-jae in una scena della serie Netflix

Lee Jung-jae di Squid Game è diventata la prima star asiatica a vincere l'Emmy Award come miglior attore maschile in una serie tv drammatica. L'interprete sudcoreano ha vinto per aver interpretato il ruolo principale del sempre più disperato Seong Gi-hun nella serie di successo di Netflix. Anche il creatore della serie tv, Hwang Dong-hyuk, ha vinto il premio come miglior regista di serie drammatiche. Potreste aver conosciuto per la prima volta Lee Jung-Jae per il ruolo di Seong Gi-hun n. 456 in Squid Game. Tuttavia, è già una star in Corea, dove è un noto attore protagonista ed è apparso in numerosi K-dramas e K-movies.

L'attore ha iniziato la sua carriera nel 1993 ed è diventato rapidamente popolare grazie al suo fascino e alle sue grandi capacità recitative. Ha lavorato costantemente negli ultimi 30 anni e durante questo periodo è divenuto uno degli attori più amati in Corea del Sud. Adesso però Lee Jung-Jae sta per affrontare una nuova sfida: la regia. Il suo primo film Hunt, uscito in Corea del Sud ad agosto, sta già ottenendo ottime recensioni. In Hunt, Lee Jung-jae è stato il regista, sceneggiatore, produttore e attore protagonista.

Una foto di Lee Jung-jae

Lee Jung-jae ha debuttato come modello, poi ha iniziato la sua carriera di attore in televisione, in particolare nella serie Feelings (1994) e nell'iconico K-drama Sandglass(1995). Dopo la sua svolta nella recitazione in An Affair (1998), la carriera cinematografica di Lee è decollata. Ha recitato in una varietà di generi cinematografici, tra cui film romantici come Il Mare (2000) e Over the Rainbow (2002), il melodramma Last Present (2001), la commedia Oh! Brothers (2003), i film d'azione The Last Witness (2001) e Typhoon (2005), il film di rapina The Thieves (2012), il film noir New World (2013) e il film in costume The Face Reader (2013). Ha vinto il premio come miglior attore ai Blue Dragon Film Awards per La città del sol levante (1999) e alla Fantasporto Director's Week per The Housemaid (2010).

1993-1997: inizi e crescente popolarità

Lee Jung-jae

Lee Jung-jae è stato scoperto dal designer Ha Yong-soo mentre lavorava in un bar di Apgujeong, poi ha lavorato come modello per diversi anni. Dopo aver fatto il suo debutto come attore con il drama televisivo del 1993 Dinosaur Teacher, Lee è diventato una star praticamente dall'oggi al domani, e da allora è stato quasi sempre scelto per ruoli principali. Un anno dopo, ha ricevuto recensioni favorevoli per il suo primo ruolo sul grande schermo in The Young Man di Bae Chang-ho, ma è stato il film drammatico di successo del 1994 Feelings che lo ha reso un astro nascente. Nel 1995 quello che doveva essere un piccolo ruolo di supporto come la silenziosa e devota guardia del corpo dell'eroina nel grande successo di ascolti Sandglass, ha trasformato Lee in un rubacuori nazionale, e il suo tempo sullo schermo è stato aumentato per tutta la durata della serie.

1998-2006: ruoli da protagonista e popolarità mainstream

Lee Jung-jae

La svolta nella recitazione di Lee sarebbe arrivata alla fine del 1998 nel pluripremiato film An Affair di E J-yong. Questo è stato seguito da un altro successo, City of the Rising Sun, per il quale ha vinto il premio come miglior attore ai Blue Dragon Film Awards e alla Korean Association of Film Critics Awards. Sebbene la sua storia d'amore sui viaggi nel tempo Il Mare non sia stato un successo popolare nel 2000, da allora ha sviluppato una fedele base di fan anche dopo che Keanu Reeves ha interpretato il ruolo di Lee nel remake hollywoodiano del 2006 La casa sul lago del tempo. Nel 2003, ha recitato al fianco di Lee Beom-soo in Oh! Brothers, una commedia su due fratelli, uno dei quali ha una malattia insolita. Il film è stato uno dei più grandi successi di Lee in assoluto, superando i tre milioni di spettatori al botteghino locale. Tuttavia è rimasto fuori dai riflettori per i due anni successivi. Infine, alla fine del 2005, è tornato in Typhoon, un blockbuster d'azione ad alto budget di Kwak Kyung-taek, il regista di Friend.

2007-2009: momento di discesa della carriera

Lee Jung-jae

Il tanto atteso ritorno in televisione di Lee un decennio dopo la sua memorabile interpretazione in Sandglass non ha avuto successo in termini di ascolti; Air City (2007) e Triple (2009) sono stati entrambi dei flop. Con la commedia d'azione in costume The Accidental Gangster and the Mistaken Courtesan, Lee ha affermato di voler provare a interpretare un diverso tipo di ruolo, un personaggio comico e irriverente. Sebbene non abbia avuto successo al botteghino, lo considera ancora uno dei suoi film più memorabili.

2010-Presente: Rinascita di carriera

Lee Jung-jae

Lee ha riportato la sua carriera sulla giusta rotta con il thriller erotico di alto profilo del 2010 The Housemaid, proiettato al Festival di Cannes e al Toronto International Film Festival. In seguito, si è unito al cast di stelle di The Thieves, un film del 2012 che è diventato il secondo film di tutti i tempi con il maggior incasso nella storia del cinema coreano. Un episodio particolare della sua carriera è stato El Fin del Mundo, un cortometraggio di 13 minuti a schermo diviso realizzato dagli artisti visivi Moon Kyung-won e Jeon Joon-ho, che descrive i cambiamenti ambientali distruttivi che il mondo dovrà affrontare in futuro e la nascita di una nuova arte basata sul dialogo tra due artisti in tempi e spazi diversi, interpretati da Lee e Im Soo-jung.

Squid Game: un'immagine della serie

Il film è stato proiettato a DOCUMENTA nel 2012, considerata la piattaforma di arte contemporanea più prestigiosa e innovativa al mondo. Collezionista d'arte di lunga data e ambasciatore onorario del National Museum of Contemporary Art nel 2011 e 2012, Lee ha anche narrato il documentario televisivo del 2013 Contemporary Art, Bury the Boundary, che ha messo in luce molti artisti coreani. In seguito nel thriller noir New World (2013), ha interpretato un agente di polizia che va sotto copertura in un'organizzazione criminale. Lee ha poi interpretato il principe Suyang al fianco di Song Kang-ho nel film in costume The Face Reader (2013), per il quale ha vinto il premio come miglior attore non protagonista ai Blue Dragon Film Awards e ai Baeksang Arts Awards. Questa è stata seguita dalla commedia d'azione Big Match nel 2014, in cui interpretava un combattente di arti marziali miste che cercava di salvare suo fratello vincendo un'elaborata gara ad alto rischio.

Lee Jung-jae

Nel 2015, si è riunito con il regista di The Thieves Choi Dong-hoon e l'attrice Jun Ji-hyun in Assassination, ambientato nella Corea degli anni '30 e a Shanghai durante l'occupazione giapponese. Lee ha vinto il premio come miglior attore al 24° Buil Film Awards ed è stato nominato attore dell'anno al 3° Marie Claire Asia Star Awards. Lee ha poi recitato nel suo primo film cinese, il dramma poliziesco Tik Tok. È tornato sullo schermo coreano con il successo Operazione Chromite nel ruolo di un tenente sudcoreano della marina, l'uomo responsabile dell'inversione delle sorti della guerra di Corea.

Parlando in coreano alla cerimonia di premiazione a Los Angeles, Lee ha ringraziato il pubblico nel suo paese natale e ha detto che si aspettava che i premi aprissero le porte ad altri attori asiatici.