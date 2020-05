Spiral - L'eredità di Saw tra i film della Lionsgate con una nuova data di uscita

Spiral, il reboot di Saw, è tra i titoli della Lionsgate ad avere una nuova data di uscita: il 21 maggio 2021, un anno dopo il debutto nelle sale in programma fino a qualche mese fa.

L'intero listino dello studio ha però subito importanti cambiamenti necessari a causa dello stop alla produzione che rende impossibile completare la produzione di alcuni titoli.

Oltre a Spiral - L'eredità di Saw, Lionsgate ha rivelato che The Hitman's Wife's Bodyguard slitterà al 28 agosto 2021. Il film ha come star Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Frank Grillo, Richard E. Grant, Tom Hopper, Antonio Banderas e Morgan Freeman.

Fatale di Deon Taylor debutterà nei cinema il 30 ottobre, la versione di Neil Burger di Voyagers - con star Tye Sheridan, Colin Farrell, Lily-Rose Depp e Fionn Whitehead - sarà invece distribuito il 25 novembre.

The Asset con Michael Keaton e Maggie Q è stato posticipato al 23 aprile 2021. Bisognerà invece attendere il 16 luglio 2021 per assistere alle proiezioni di Barb and Star Go to Vista Del Mar.

Il 10 dicembre 2021 dovrebbe poi debuttare nelle sale American Underdog: The Kurt Warner Story.

Rimane invece ferma al 21 gennaio 2021 la distribuzione di Chaos Walking, l'adattamento della trilogia di romanzi scritta da Patrick Ness con star Tom Holland e Daisy Ridley.

Inviariate anche le date di uscita di The Unbearable Weight of Massive Talent con star Nicolas Cage e The Devil's Light, rispettivamente in programma il 19 marzo 2021 e l'8 gennaio 2021.

La sinossi ufficiale di Spiral - L'eredità di Saw anticipa: Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l'orribile passato della città.

Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

Il film è diretto da Darren Lynn Bousman e la sceneggiatura è firmata da Josh Stolberg e Pete Goldfinger.