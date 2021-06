Spiral, il regista Darren Lynn Bousman: “La nostra arma segreta è Samuel L. Jackson”

Spiral - L'eredità di Saw: un primo piano di Chris Rock

A quattro anni da Saw Legacy, la saga horror Saw cambia pelle: Spiral - L'eredità di Saw (in originale Spiral: From the Book of Saw), dal 16 giugno nelle sale italiane, è allo stesso tempo il nono film del franchise e l'inizio di una nuova serie.

Spiral - L'eredità di Saw: Samuel L. Jackson in una scena del film

Diretto da Darren Lynn Bousman (già regista di Saw II, Saw III e Saw IV), il film è prodotto da James Wan e Leigh Whannell, creatori della saga originale, e Chris Rock, anche protagonista. L'attore è il detective Ezekiel "Zeke" Banks, non particolarmente stimato nel suo dipartimento. Zeke è figlio di una leggenda della polizia, Marcus Banks (Samuel L. Jackson) e anni prima ha denunciato un suo collega corrotto.

Quando un killer che uccide poliziotti con lo stile di Jigsaw comincia a inviargli dei pacchetti con indizi, Zeke, insieme al capitano Angie Garza (Marisol Nichols) e al detective William Schenk (Max Minghella), si mette sulle sue tracce. Abbiamo parlato del film insieme al regista Darren Lynn Bousman, che torna a mettere mano alla saga horror dopo quattordici anni.

La video intervista a Darren Lynn Bousman

Spiral: vi dovete spaventare

Perché ami così tanto spaventare le persone?

Perché sono così normale! Uso l'horror per fare pace con i pensieri folli nella mia testa. Ho bisogno di farli uscire e ricrearli su un set. Così posso essere una persona normale. Amo giocare con sangue, budella e finzione. A casa invece ho due cani dal pelo bianco, due figli e una moglie. Il lato folle lo lascio sul set.

Max Minghella su Spiral: "È un film divertente, adatto sia ai fan di Saw che ai nuovi spettatori"

Spiral - L'eredità di Saw: Chris Rock e Max Minghella in una scena del film

Pensi che le persone avranno gli incubi dopo aver visto Spiral?

Spero che spinga le persone a vedere più film di Saw. Avere nel cast Samuel L. Jackson e Chris Rock è qualcosa di molto inaspettato per il franchise. C'è parecchia violenza, sangue e budella, ma è una corsa divertente. In America stanno riaprendo i cinema e non mi viene in mente un modo migliore di tornare in sala di sentire Samuel L. Jackson che urla "motherfucker" un po' di volte.

Spiral: un nuovo capitolo della saga horror Saw

Locandina di Spiral - L'eredità di Saw

Com'è tornare al franchise e allo stesso tempo creare una nuova saga?

È una sensazione surreale: mancavo da 14 anni. Sono sempre lo stesso ma sono cresciuto. Sono diverso: ora sono sposato e ho dei figli. Mi sento come quando ho fatto Saw II: ansioso e nervoso. Sono perennemente ansioso e nervoso, ma ho l'entusiasmo di uno studente. Ho potuto lavorare con i miei eroi: Max Minghella, che vedo in The Handmaid's Tale. Chris Rock, ho adorato Tamborine, il suo ultimo speciale per Netflix. Samuel L. Jackson di Pulp Fiction: mi sento come un bambino! È bellissimo.

Quindi non è una coincidenza che il nome del protagonista sia Ezekiel?

No: sfido i tuoi lettori a trovare l'altro riferimento a Pulp Fiction. È una bella citazione.