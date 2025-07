Spider-Man: Brand New Day: i primi dettagli del film e il ruolo di Punisher anticipati da Kevin Feige

Basta stravaganze multiversali: Peter Parker tornerà alle origini e si ritroverà a combattere il male per le strade di New York a fianco di un nuovo alleato.

Come anticipato lo Spider-Man di Tom Holland sta per tornare alle origini. Come anticipa Kevin Feige a Collider, Spider-Man: Brand New Day si lascerà alle spalle il caos Multiversale per riportare Peter Parker sulle strade di New York, accanto a Frank Castle, alias The Punisher, interpretato da Jon Bernthal. Nelle parole di Feige riportate da Collider, Spider-Man: Brand New Day segnerà l'inizio di un'era "davvero Spider-Man" nell'MCU.

"Penso che Spider-Man: No Way Home si concluda con una promessa. Per quanto sia triste che Peter sia stato dimenticato da tutti nella sua vita, lo vediamo per la prima volta nelle storie di Spider-Man di Tom Holland come un vero Spider-Man. Lo troveremo, infatti, solo, dedito a salvare la città e ad affrontare la criminalità di strada, invece che eventi che potrebbero portare alla fine del mondo".

Questo ritorno al passato porterà Peter Parker a interazioni inedite, per il grande schermo, tra cui una con uno dei personaggi più amati dei fan dei fumetti, Punisher.

"Quindi, quando lo fai, ti chiedi, ok, chi sono gli altri personaggi di strada con cui non lo abbiamo mai visto interagire?" ha proseguito Kevin Feige. "E ovviamente, adoro il fatto che The Punisher sia apparso per la prima volta in un fumetto di Spider-Man. Quella copertina fantastica... Non voglio rivelare troppo, ma il regista sta facendo un lavoro straordinario in questo momento su quel film, le cui riprese inizieranno molto presto. E ha otto o nove copertine di fumetti appese al muro nel reparto in cui sta dando vita a questo film, il che è fantastico."

Tom Holland nei panni di Peter Parker

Quando vedremo il nuovo film su Spider-Man?

L'arrivo di Punisher è solo uno dei tanti cambiamenti che troveremo in Spider-Man: Brand New Day rispetto a Spider-Man: No Way Home, ma quando arriverà il film nei cinema?

Al momento la data di uscita annunciata è il 31 luglio 2026, il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Il titolo Brand New Day è un riferimento a un controverso fumetto di Spider-Man del 2008 in cui Peter Parker ricomincia da capo dopo aver stretto un patto con Mefistofele per cancellare il suo matrimonio e la sua identità segreta. Quanta parte di questo plot convergerà nel film? Improbabile l'apparizione del diavolo in carne e ossa (anche se dopo l'ingresso di Mephisto in Ironheart non è detta l'ultima parola), ma il tema di Peter che vive nell'anonimato è ormai una parte fondamentale dell'MCU.

Nel finale di Spider-Man: No Way Home Peter sceglie di lasciare andare MJ e Ned, cancellandosi dai loro ricordi e trasferendosi in un appartamento fatiscente, con un costume cucito a mano e il registratore di polizia sulla scrivania: una scena presa direttamente dai fumetti. Gli ultimi commenti di Feige confermano che questa versione di Peter Parker si appoggerà finalmente a quell'atmosfera da "solitario combattivo con grandi poteri e un senso di colpa ancora più profondo" che i fan dei fumetti sognano da tempo di ritrovare sullo schermo.