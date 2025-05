Spider-Noir, Nicolas Cage è la star dello stilizzato teaser trailer: "Sin City incontra Marvel"

Irrompe on line il primo teaser trailer ufficiale di Spider-Noir, che offre un primo sensazionale sguardo alla serie interpretata da Nicolas Cage, in arrivo su Prime Video nel 2026. Il look elegante e stilizzato, il bianco e nero d'atmosfera e l'alto tasso di violenza hanno spinto i fan a un paragone con Sin City viste le somiglianze nel look.

Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Al centro della storia troviamo un investigatore privato invecchiato e male in arnese (Cage) nella New York degli anni '30, costretto a confrontarsi con il suo passato di unico supereroe della città. La serie, in arrivo su Prime Video nel 2026, sarà disponibile sia in bianco e nero che a colori.

Un eroe stanco e sfiduciato

Nicolas Cage, star dello show, tornerà a rivestire il ruolo a cui ha dato voce nel film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo. Al suo fianco troviamo Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez e Jack Huston.

Il vincitore dell'Emmy Harry Bradbeer ha diretto e prodotto i primi due episodi della serie che vede Oren Uziel e Steve Lightfoot co-showrunner e produttori esecutivi. I produttori di Spider-Man: Un nuovo universo Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal sono stati fortemente coinvolti nel progetto e hanno sviluppato la serie insieme a Uziel e Lightfoot.

Il personaggio di Spider-Man Noir è una versione alternativa di Spider-Man introdotta nel febbraio 2009. Finora il personaggio non è mai apparso in versione live-action.

"Espandere l'universo Marvel con Spider-Noir è un'opportunità unica e speciale e siamo onorati di offrire questa serie ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo", ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile della divisione televisiva di Amazon MGM Studios. "Il talentuoso Nicolas Cage è la scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e l'esperto team produttivo composto da Phil Lord, Christopher Miller ed Amy Pascal, unito all'incredibile team di Sony, si impegna a espandere questo franchise nel modo più autentico possibile".