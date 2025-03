Spider-Noir, la serie con Nicolas Cage protagonista potrebbe avere due stili d'uscita differenti

La serie su Spider-Noir dovrebbe uscire quest'anno su Amazon e dovrebbe apportare una grande innovazione uscendo in due stili differenti, per portarci negli anni Trenta

L'imminente interpretazione di Nicolas Cage nei panni di uno Spider-Man in stile noir è appena diventata più intrigante grazie alla notizia che Amazon potrebbe puntare sull'estetica d'epoca. Infatti, secondo l'attore Lukas Haas, l'attesissima serie Spider-Noir degli Amazon MGM Studios potrebbe essere distribuita sia a colori che nel classico bianco e nero.

Questo approccio stilistico si integrerebbe perfettamente con l'ambientazione anni '30 della serie e con l'ispirazione ai film noir, offrendo agli spettatori molteplici modi per sperimentare l'interpretazione unica di Cage del personaggio Marvel.

Il potenziale formato a doppia uscita è un uso entusiasmante della tecnologia di streaming per migliorare la narrazione e la presentazione visiva e potenzialmente crea un nuovo precedente per il modo in cui i contenuti dei supereroi possono essere presentati sulle piattaforme digitali.

Spider-Noir, ecco cosa sappiamo sulla serie con Nicolas Cage

Locandina di Spider-Noir

In un'intervista esclusiva, Haas ha condiviso i dettagli del dietro le quinte sull'impegno della produzione nei confronti delle autentiche immagini in bianco e nero della serie.

"È stato un progetto incredibile", ha dichiarato. "Tutte le persone coinvolte sono state fantastiche. Soprattutto Brendan Gleason, che interpreta il mio capo. È stato un vero e proprio noir d'epoca, un film noir autentico, il modo in cui l'hanno girato, come le ombre lunghe e diversi altri dettagli che gli hanno dato quella tipica atmosfera".

"L'abbiamo girato in bianco e nero e a colori, ma quando l'abbiamo girato i monitor erano tutti in bianco e nero; quindi, si aveva questa sensazione e sembrava molto, molto autentico", ha continuato Haas. "Al punto che, quando andavo a guardare il monitor mi sembrava di guardare un vecchio filmato, ma in realtà era solo un monitor di quello che c'era sulla macchina da presa in quel momento.

"Hanno fatto un ottimo lavoro con i filtri e tutto il resto, facendolo sembrare un vero e proprio film in bianco e nero degli anni Trenta. Ma ovviamente anche la scrittura e Nic sono incredibili. È un progetto davvero divertente e non vedo l'ora di vedere come sarà il prodotto finito".

Le piattaforme di streaming spesso offrono una flessibilità che le reti televisive tradizionali non hanno, tra cui la lunghezza variabile degli episodi e le opzioni di visione multiple. Questo vantaggio tecnologico potrebbe consentire ad Amazon di presentare sia una versione stilizzata in bianco e nero, che cattura l'essenza del classico film noir, sia una versione a colori che potrebbe interessare gli spettatori che preferiscono uno stile visivo più contemporaneo.

Spider-Noir: un'immagine dal set della serie

Oltre a Cage e Haas, la serie presenta un cast d'eccezione, composto da Lamorne Morris, Gleeson, Li Jun Li, Abraham Popoola, Jack Huston e Karen Rodriguez. I co-showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot sono al timone di questa produzione collaborativa tra Sony Pictures Television, Lord Miller Productions, Pascal Pictures e Amazon MGM Studios.

Le riprese di Spider-Noir sono iniziate a metà del 2024 e si sono concluse nel febbraio del 2025. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di debutto, la serie debutterà prima su MGM+ negli Stati Uniti e poi su Amazon Prime Video.