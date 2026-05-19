Spider-Noir: il final trailer mostra le due versioni della serie con Nicolas Cage

Arriverà il 27 maggio su Prime Video la nuova serie Spider-Noir con star Nicolas Cage e, nell'attesa, online sono state condivise le due versioni del trailer finale.

Il progetto, prodotto da Sony Pictures Television per la piattaforma di streaming, arriverà in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo in due modalità: Autentico Bianco e Nero e True-Hue Full Color, dando la possibilità agli spettatori di scegliere.

Cosa mostra il trailer

Spider Noir, con episodi in bianco e nero o a colori, è ispirato al fumetto Spider-Man Noir.

Lo show live-action racconta la storia di Ben Reilly (Nicolas Cage), un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta, che a seguito di una tragedia profondamente personale, è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

Ecco le due versioni del final trailer:

Nel cast ci sono anche Lamorne Morris (Fargo, New Girl), Li Jun Li (Sinners, Babylon), Abraham Popoola (Atlas, Slow Horses), Karen Rodriguez (Nido di vipere, Acapulco), insieme al Premio SAG Jack Huston (Boardwalk Empire - L'impero del crimine, Day of the Fight) e l'attore nominato all'Oscar e vincitore dell'Emmy Award Brendan Gleeson (Gli spiriti dell'isola, Harry Potter). Fra le guest star spazio poi a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

Chi ha realizzato lo show

Spider-Noir, di cui è stata svelata la durata degli episodi, è prodotto da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video.

Il regista vincitore dell'Emmy Award Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) ha diretto i primi due episodi, di cui è anche executive producer.

Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (The Punisher, Shantaram) sono co-showrunners ed executive producer della serie che hanno sviluppato insieme al team, premiato agli Oscar, di Spider-Man: Un Nuovo Universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller sono executive producer per la loro casa di produzione Lord Miller, insieme a Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal è anche executive producer della serie per Pascal Pictures. Tra gli executive producer figurano anche Cage e Pavlina Hatoupis.