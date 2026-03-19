Spider-Noir batte sul tempo Spider-Man: Brand New Day lanciando il suo villain nella serie Prime Video

Il villain Lapide (nella versione originale "Tombstone") farà il suo debutto live-action prima in Spider-Noir su Prime Video, anticipando Spider-Man: Brand New Day. Il 2026 diventa un anno chiave per il personaggio, con più versioni e interpretazioni nello stesso universo narrativo.

Lapide arriva prima in Spider-Noir: il debutto anticipato

Il calendario Marvel si muove spesso con precisione millimetrica, ma a volte le sorprese arrivano proprio dagli incastri tra progetti diversi. È il caso di Tombstone (da noi "Lapide"), storico antagonista dell'universo di Spider-Man, che farà il suo debutto live-action non in Spider-Man: Brand New Day, come molti si aspettavano, ma nella serie Spider Noir targata Prime Video.

Spider-Noir, il primo poster a colori

La conferma è arrivata indirettamente attraverso l'artista Jorge Molina, coinvolto nella realizzazione dei materiali promozionali della serie. Rispondendo a una domanda dei fan su un misterioso personaggio vestito di viola nei poster, Molina ha chiarito che si tratta proprio di Tombstone. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che ridefinisce la timeline delle apparizioni del personaggio sullo schermo.

Al momento, non è ancora ufficiale chi interpreterà il villain nella serie, anche se si ipotizza che il ruolo possa essere legato a Abraham Popoola, presente nel cast in una parte non ancora rivelata. Quello che è certo è che la serie arriverà prima del film: Spider-Noir debutterà il 25 maggio negli Stati Uniti su MGM+ e il 27 maggio a livello globale su Prime Video, mentre Spider-Man: Brand New Day è previsto per il 31 luglio.

Nel film Marvel Studios, invece, Tombstone sarà interpretato da Marvin Jones III, già voce del personaggio in "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Questo doppio debutto, a distanza di poche settimane, crea una dinamica interessante: lo stesso villain verrà esplorato attraverso due interpretazioni diverse quasi in contemporanea.

Due versioni, due universi: il 2026 di Tombstone

La particolarità di questa operazione non è solo temporale, ma anche narrativa. Spider-Noir è ambientato negli anni '30 e proporrà una versione alternativa dell'Uomo Ragno, interpretato da Nicolas Cage, che in questa incarnazione non sarà Peter Parker ma una variante di Ben Reilly. Questo dettaglio apre la porta a un confronto completamente diverso con Tombstone, inserito in un contesto più oscuro e rétro.

Spider-Noir: Nicolas Cage in una scena

Parallelamente, Spider-Man: Brand New Day offrirà una versione più contemporanea del personaggio, inserita nel contesto del Marvel Cinematic Universe. Due visioni dello stesso antagonista, quindi, che coesistono e si completano, mostrando la flessibilità narrativa del mondo di Spider-Man.

Tombstone, il cui vero nome è Lonnie Lincoln, non è nuovo alle reinterpretazioni. Il personaggio è già presente anche nella serie animata "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", dove ha un ruolo rilevante. Questo continuo riutilizzo suggerisce una crescente centralità del villain all'interno dell'universo espanso Marvel.

Il 2026 diventa così una sorta di laboratorio narrativo per Tombstone: non solo un antagonista, ma una figura capace di adattarsi a registri, epoche e stili differenti. Resta da capire se queste versioni avranno un futuro oltre le rispettive produzioni - tra possibili sequel cinematografici o nuove stagioni televisive - ma il segnale è chiaro: Marvel sta investendo su una figura meno mainstream, ma ricca di potenziale.