Spider-Noir: dal set trapelano le prime immagini di Nicolas Cage in costume

Gli appassionati di Spider-Man potranno finalmente dare un primo sguardo a Nicolas Cage nei panni di Spider-Noir: le foto dal set mostrano un costume che rende omaggio all'iconico design del fumetto e al look già visto nel film d'animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Nicolas Cage nelle vesti di Spider-Noir: convince?

La fedeltà nei dettagli, dai colori scuri ai classici occhiali e il caratteristico cappello a tesa larga, sta entusiasmando i fan.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Interpretato da Nicolas Cage, Spider-Man Noir si cala nell'America degli anni '30, un contesto cupo e affascinante che lo trasforma in un investigatore privato stanco e segnato dalla vita, ora costretto ad affrontare il suo passato di supereroe. La serie sembra promettere un mix tra azione, mistero e un'estetica "pop-art" che, secondo Cage, darà al personaggio un carattere unico, simile a un quadro di Lichtenstein.

Sono stati rivelati pochi altri dettagli ufficiali su Spider-Noir , anche se Cage ha confermato che la serie durerà 8 episodi e vedrà l'investigatore privato combattere contro dei mostri. Interrogato sulla sua prima vera incursione in televisione, Cage ha detto: "Ho visto Bryan Cranston in 'Breaking Bad' fissare una valigia per metà episodio. Ho pensato: 'Non abbiamo tempo per fare questo nei film'. Quindi per me è sembrata un'opportunità per mettermi un po' in gioco. Non so se il progetto [Noir] che sto esplorando abbia spazio per questo genere di scene. Penso che questo sia un tipo di intrattenimento episodico... però di grande effetto!".

Longlegs: Nicolas Cage svela il ricordo d'infanzia che lo ha aiutato a trasformarsi in un serial killer

Cage è affiancato da un cast di grande richiamo, con attori come Brendan Gleeson e Lamorne Morris. Con una trama che unisce l'atmosfera dei film noir a creature soprannaturali, Spider-Noir sembra voler proporre un tipo di azione più introspettiva e meno violenta, esplorando al contempo il lato oscuro della giustizia.

Diretta da Harry Bradbeer, la serie verrà trasmessa su MGM+ negli Stati Uniti e per il resto del mondo su Prime Video a partire dal 10 dicembre.