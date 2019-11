Spider-Man: Un nuovo universo 2, svelato il primo nuovo Spider-Man!

Il primo nuovo Spider-Man che farà la sua comparsa in Spider-Man: Un nuovo universo 2 è stato svelato. Si tratta di Takuya Yamashiro, protagonista della serie tv live action giapponese anni'70 su Spider-Man.

Spider-Man: Un nuovo universo, un'immagine del film

Solo pochi giorni fa Sony ha ufficializzato la data di uscita di Spider-Man: un nuovo universo 2, primavera 2022, e adesso è stata svelata la prima nuova incarnazione di Spider-Man presente nel sequel.

Questa informazione proviene dal produttore Phil Lord. Quando un fan si è offerto su Twitter di occuparsi del design dello Spider-Man giapponese, Phil Lord ha risposto che è già stato pensato.

He’s designed! — Phil Lord (@philiplord) November 5, 2019

Nella versione giapponese, Takuya Yamashiro indossa il tradizionale costume di Spider-Man, ma con gli occhi a mandorla. Resta da scoprire come verrà riproposto in versione moderna e animata. Al di là del look, Takuya Yamshiro condivide ben poco con Peter Parker. Nella serie tv in onda dal 1978 al 1979, Takuya ottiene i poteri speciali inseguito a una trasfusione di sangue da Garia, guerriero morente del Pianeta Spider. Takuya riceve inoltre uno speciale braccialetto che contiene il costume di Spider-Man, le ragnatele e l'abilità di controllare la nave spaziale di Garia, The Marveller, che si trasforma in un robot umanoide gigante di nome Leopardon.

Takuya è apparso anche nei fumetti dello Spider-Verse e Spider-Geddon, e Leopardon appare nel romanzo Ready Player One. E' probabile che lo ritroveremo anche in Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, ma questo lo scopriremo prossimamente.