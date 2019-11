Spider-Man: Un nuovo universo 2: la data di uscita è ufficiale!

Spider-Man: Un nuovo universo 2 ha una data di uscita: 8 aprile 2022, come confermato da Sony Pictures. Negli USA, il sequel del film d'animazione arriverà nelle sale una settimana prima di Black Panther 2.

Al momento non si hanno dettagli sulla possibile trama del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo che potrebbe tornare a narrare le gesta del personaggio di Miles Morales. Negli ultimi mesi si parlato anche di uno spinoff al femminile, con la possibilità di vedere protagonista Spider-Gwen, ma ci potrebbe essere spazio anche per Spider-Woman e altri personaggi e relativi tentativi di espansione di questo universo dalle infinite possibilità, come aveva sottolineato la produttrice Amy Pascal in una recente intervista.

Premiato con l'Oscar per il miglior film d'animazione, Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Infatti a fianco di Miles Morales troviamo una pioggia di incarnazioni di Spider-Man, oltre ai due protagonisti, Miles Morales e Peter Parker, fanno parte della storia Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Pork e Peni Parker. La sceneggiatura è firmata da Phil Lord e Chris Miller. Nella versione originale il film è doppiato da Mahershala Ali, Brian Tyree Henry e Liev Schreiber, che dà voce a uno dei villain.