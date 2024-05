Spider-Man: Un Nuovo Universo è il miglior film di supereroi di tutti i tempi secondo Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes ha condiviso una classifica aggiornata dei "300 migliori film di tutti i tempi" che, a detta del sito, sono "recensiti e selezionati dai critici approvati dal Tomatometer e dagli utenti di Rotten Tomatoes". Parecchi film di supereroi sono stati inseriti nella lista. Tuttavia, solo uno è risultato in testa alla classifica.

Al primo posto della classifica in generale si posiziona L.A. Confidential del 1997, un film che ha poco o nulla in comune con i supereroi. Tuttavia, anche gli adattamenti dei fumetti sono stati inseriti nella lista, con 11 film in totale.

Secondo l'aggregatore di recensioni, Spider-Man: Un Nuovo Universo è il miglior film di supereroi di sempre, piazzandosi al 21° posto. Uscito nel 2018, il titolo della Sony Pictures ha incassato 384,3 milioni di dollari e ha vinto l'Oscar come "Miglior film d'animazione" nel 2019 (diventando così il primo film non Disney/Pixar a vincere l'ambito premio dal 2011).

Nella lista figurano anche Il cavaliere oscuro (#51), Spider-Man: Across the Spider-Verse (#81), Spider-Man: No Way Home (#128), Avengers: Endgame (#142), Iron Man (#145), Black Panther (#225), Logan - The Wolverine (#228), Guardiani della Galassia (#254), Thor: Ragnarok (#274) e The Avengers (#286).

Tom Holland: "La miglior pellicola su Spider-Man? Un Nuovo Universo, non i miei film"

Spider-Man: Un nuovo universo, una scena con i supereroi "aracnidi"

Lo Spider-Verse

Inutile dire che queste selezioni faranno sicuramente discutere. È comunque bello vedere che entrambi i film dello Spider-Verse si sono guadagnati un posto, e siamo sicuri che anche il prossimo titolo del franchise si agguingerà a questi, considerando che una star del film ha già anticipato che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarà ancora più epico dei capitoli precedenti.

"Sarà una conclusione molto soddisfacente", ha dichiarato in precedenza il produttore e scrittore Phil Lord a proposito del prossimo threequel. "Andrà ancora più a fondo emotivamente nelle relazioni tra Miles, Gwen, Peter B. e i genitori di Miles".

"La cosa più interessante per Miles Beyond the Spider-Verse è come affrontare il senso di tradimento e trasformarlo in qualcosa di positivo". Lord ha aggiunto. "E penso che la cosa che cerchiamo di fare con questi film sia rappresentare la bontà e mostrare come l'amore che i personaggi del film hanno per Miles si traduca nella sua crescita e nel suo successo".

Spider-Man: Un nuovo universo è stato diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman e ha ricevuto ampi apprezzamenti per il suo stile di animazione innovativo, la storia avvincente e la rappresentazione diversificata dei personaggi della Marvel.

Il film segue la storia di Miles Morales, un adolescente di Brooklyn che acquisisce capacità ragnesche dopo essere stato morso da un ragno radioattivo. Ben presto scopre di non essere l'unico ad avere questi poteri quando incontra Peter Parker, lo Spider-Man originale, e altri Spider-Man provenienti da dimensioni alternative. Insieme, devono fare squadra per impedire al malvagio Kingpin di distruggere la realtà con un supercollisore.