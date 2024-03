The Spider Within: A Spider-Verse Story, il corto animato debutterà su YouTube

Il cortometraggio animato The Spider Within: A Spider-Verse Story arriverà su YouTube il 27 marzo per contribuire alle conversazioni sulla salute mentale.

L'universo di Spider-Verse si espanderà con un nuovo corto animato che debutterà su YouTube il 27 marzo. Il progetto si intitola The Spider Within: A Spider-Verse Story e sarà disponibile sul canale di Sony Pictures Animation.

L'iniziativa

Il corto è nato dalla collaborazione tra Sony Pictures Animation e Sony Pictures Imageworks. Al centro della trama ci sarà Miles Morales/Spider-Man, alle prese con la difficoltà di trovare un equilibrio tra le sue responsabilità come teenager, amico, studente e Spider-Man. Spostandosi tra tutte queste cause di pressione, Miles ha un attacco di panico che lo obbliga a confrontarsi con le manifestazioni della sua ansia e imparare che chiedere aiuto può essere coraggioso quanto proteggere la sua città dal male.

Il corto è distribuito online in collaborazione con il Kevin Love Fund e farà parte dei materiali sulla salute mentale dell'organizzazione chiamata The Hero Within, destinati ai giovani studenti.

L'obiettivo del progetto

Il corto è scritto da Khaila Amazan ed è diretto da Jarelle Dampier, che ha dichiarato: "Miles rappresenta così tanti tra di noi che fanno il meglio possibile nelle nostre vite quotidiane. Spesso non ci rendiamo conto di tutto quello che stiamo affrontando fino a quando il nostro corpo ci obbliga a diventare consapevoli della sua esperienza. La mia intenzione è che The Spider Within possa motivare delle conversazioni più profonde tra amici e membri della famiglia riguardanti i propri percorsi sulla salute mentale, e spero sembri una lettera d'amore per chi adora Miles Morales".