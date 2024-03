Spider-Man Noir, Nicolas Cage ha discusso di una sua partecipazione alla serie live-action

Nicolas Cage potrebbe tornare a interpretare Spider-Man Noir nella nuova serie live-action di Prime Video annunciata lo scorso anno.

Uno dei momenti più emozionanti di Spider-Man: Un Nuovo Universo è stata l'interpretazione di Nicolas Cage nei panni di Spider-Man Noir, una delle innumerevoli varianti di Spider-Man che hanno aiutato il giovane Miles Morales nel suo percorso per diventare un eroe. Anche se Cage non è tornato per il sequel - Across the Spider-Verse - potremmo rivederlo nuovamente nel ruolo, come ha dichiarato in esclusiva a Collider mentre era al SXSW Festival.

Spider-Man Noir

Spider-Man Noir è una versione alternativa dell'Uomo Ragno, proveniente da un universo ambientato negli anni Trenta. Caratterizzato da un'estetica in bianco e nero, Spider-Man Noir agisce in una New York cupissima e in stile noir.

A differenza del più familiare e colorato Spider-Man, questa iterazione è un detective hard-boiled che combatte il crimine in un mondo oscuro e corrotto, mescolando elementi da supereroe con i classici tropi della narrativa noir, come l'ambiguità morale e l'attenzione al dramma criminale. Alla fine dello scorso anno è stato annunciato che la serie live-action di Spider-Man Noir, da tempo in fase di sviluppo, è stata affidata a Steve Lightfoot come showrunner.

Spider-Man Noir ha anche una sua serie a fumetti, iniziata nel 2009, che vede Peter Parker in una linea temporale e in un universo alternativo degli anni Trenta. Questa iterazione si immerge in un mondo in cui Parker, morso da un ragno mistico, usa i suoi nuovi poteri per combattere sullo sfondo della Grande Depressione. La serie fonde l'eroismo classico di Spider-Man con il mondo grintoso e pieno di ombre del noir, presentando una narrazione nettamente diversa ma avvincente dell'amato personaggio, evidenziata da uno stile visivo distinto e da un tono più cupo.

Le parole di Cage

Parlando con Collider al SXSW 2024, dove stava promuovendo il suo prossimo progetto, Arcadian, Cage è stato interrogato sulle prospettive di riprendere il ruolo. Confermando di aver discusso con i produttori, Cage ha spiegato cosa lo ha reso un fan del personaggio.

"Beh, posso dire che ne abbiamo parlato. Non è un segreto che io ami il personaggio. Penso che rappresenti un'altra sorta di mash-up. Posso combinare le mie interpretazioni preferite dell'epoca d'oro, cioè Robinson, Cagney, Bogart, con un personaggio che è, credo, ampiamente considerato [come] il capolavoro di Stan Lee. Lo vedo come una sorta di incursione in un mash-up di pop art, una specie di Lichtenstein [junghiano], attraverso Bogart e Cagney, ma non c'è ancora nulla di definitivo. Ne stiamo solo parlando".