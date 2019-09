Spider-Man: Tom Holland spera che l'Uomo Ragno sia al sicuro in mano alla Sony

Il futuro di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man è sotto la lente d'ingrandimento in questi giorni dopo il mancato accordo tra Sony e Disney. Il giovane attore confida in un bel futuro per il suo Peter Parker. In mancanza di un nuovo accordo infatti Spider-Man dovrà uscire dal Marvel Cinematic Universe.

La Sony è pronta a prendere il controllo di Spider-Man dopo la querelle con la Disney. Dopo giorni di silenzio, Tom Holland ha espresso il suo parere sulla questione:"Non sono timido nell'esprimere quanto siano stati incredibili gli ultimi cinque anni con la Marvel. Per certi aspetti ho realizzato i miei sogni d'attore. La Sony è stata molto buona con me e il successo mondiale di Spider-Man: Far From Home è una testimonianza del loro supporto, della loro abilità e del loro impegno. L'eredità e il futuro di Spidey è al sicuro nelle mani della Sony. Sono molto grato a loro".

Il problema tra Sony e Disney è tutt'altro che risolto e Tom Holland spera vivamente che il mancato accordo non pregiudichi la sua presenza futura nel Marvel Cinematic Universe. Tra le opzioni possibili sembra esserci anche la possibilità che Spider-Man rimanga nell'MCU e che possa comunque partecipare a film sotto il controllo della Sony come Venom 2.