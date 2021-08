Spider-Man, Tom Holland: "Lo spara-ragnatele di Andrew Garfield non ha mai avuto senso"

L'interprete di Spider-Man, Tom Holland, afferma di non aver mai compreso la tecnologia spara-ragnatela di Andrew Garfield usata in The Amazing Spider-Man.

La star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, è convinto che gli spara-ragnatele usati da Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man non abbiano senso e lo ha confessato candidamente all'indomani dell'uscita del trailer del terzo capitolo della saga Marvel/Sony che lo vede protagonista.

Spider-Man: No Way Home, una scena tratta dal trailer

Tom Holland è il terzo attore ad avere interpretato il ruolo di Peter Parker in un grande franchise dopo Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tre versioni diverse della storia di Peter Parker che presentano qualche sostanziale differenza rispetto al fumetto. Nella trilogia di Sam Raimi, che ha spianato la strada ai moderni film sui supereroi, le ragnatele sparate dal personaggio sono secrezioni organiche emesse dal suo corpo. In The Amazing Spider-Man, la versione dell'Uomo Ragno di Andrew Garfield crea la sua attrezzatura da zero. Ma a differenza di Tom Holland, nel film con Garfield non esiste nessun benefattore alla Tony Stark che lo aiuti a perfezionare il suo costume da supereroe e tutto ciò che vediamo è una sua creazione.

Nel nuovo libro The Moviemaking Magic of Marvel Studios: Spider-Man (citato da The Direct), Tom Holland commenta la natura dei congegni usati da Andrew Garfield spiegando che per lui non hanno senso:

"Gli spara-ragnatele della vecchia scuola sono fantastici. Sono davvero grandi e robusti, sono meccanici, e se premi il pulsante, tutto si muove... Quello che amo degli originali spara-ragnatele è che sono reali come potrebbero essere. So che è impossibile creare una cosa che ti spara la ragnatela dalla mano, ma gli spara-ragnatele nel] film di Andrew Garfield sono così piccoli e compatti, non hanno senso per me. Questa è una cosa grossa che un bambino costruirebbe nella sua stanza".

Approfondiamo le prime novità sul nuovo lungometraggio su Spider-Man nell'analisi del trailer di Spider-Man: No Way Home, pubblicato ieri dopo che una versione leaked era stata diffusa in rete senza il consenso di Sony. Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema a dicembre.