La star di Spider-Man Tom Holland ha scoperto di essere il nuovo Peter Parker su Instagram!

Spider-Man: Far from Home - Tom Holland nel trailer del film

L'attore ha svelato questo fatto curioso nel corso di una Wired Autocomplete Interview, confessando di aver scoperto dai social di essere stato scelto per il ruolo di Spider-Man sui social. L'attore inglese ha confessato che in un primo tempo non era sicuro della bontà della notizia, anzi, dopo il provino credeva di aver perso il ruolo, inoltre poco tempo prima Sony Pictures aveva subito un grave hackeraggio.

"Mio fratello Harry mi ha detto 'Non è possibile che sia vero'. Poi mi ha chiamato il capo della Marvel Kevin Feige e mi ha detto 'Ho grandi notizie per te, sarai Spider-Man.' Io gli ho risposto 'Devo essere onesto, Kevin. Lo sapevo già. Lo hai pubblicato su Instagram.'" Il resto è storia.

Spider-Man: Far From Home, la durata conferma un'epica teoria su Marvel

A partire dal 10 luglio rivedremo Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno in Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che narrerà gli eventi post Avengers: Endgame, come sottolineato nel commento al trailer di Spider-Man: Far From Home.