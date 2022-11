Spider-Man: Tom Holland ha già firmato per una nuova trilogia Marvel?

Insider dell'industria danno per certo l'accordo tra Tom Holland e i Marvel Studios per una trilogia su SpiderMan, sarà vero?

Ormai è quasi certo che Tom Holland tornare a indossare la tuta rosso-blu dell'Uomo Ragno in Spider-Man 4. Nonostante la sua intenzione iniziale di chiudere con il ruolo di Peter Parker, gli indizi di un suo ritorno per un nuovo lungometraggio si sono moltiplicati a dismisura. Ma non finisce qui. Adesso un insider del settore avrebbe dato notizia di un nuovo accordo di Tom Holland con Marvel che, a quanto pare, includerebbe una nuova trilogia di Spider-Man e altri tre lungometraggi.

Parlando a The Hot Mic con Jeff Sneider e John Rocha, l'insider Jeff Sneider ha riferito di aver sentito che Tom Holland avrebbe firmato un nuovo accordo con Sony e Marvel Studios. Sneider ha affermato che la nuova serie di impegni del divo inglese includerebbe "un'altra trilogia di sicuro". In più, l'insider indica come quasi certe le apparizioni nei due nuovi capitoli della saga di Avenger, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, che faranno parte della Fase 6 dell'MCU, previsto per il 2024-2026, e nella serie Disney+ Daredevil: Born Again.

Ovviamente, anche l'insider ha messo le mani avanti anticipando che la notizia non è stata confermata ufficialmente poiché non ha ricevuto una risposta dai Marvel Studios quando li ha contattati per un commento. Anche se ancora non abbiamo l'ufficialità, essendo la saga di Spider-Maan di Jon Watts uno dei principali successi di critica e pubblico, la notizia è assolutamente plausibile. Non ci resta perciò che attendere novità e conferme da parte di Marvel e Sony.