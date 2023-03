Spider-Man, Shameik Moore: Tutti sanno che dovrei essere Miles Morales anche in versione live-action"

L'attore di Spider-Man: Across the Spider-Verse Shameik Moore non ha dubbi: lui è Miles Morales, e dovrebbe esserlo anche anche in versione live-action.

Mentre attendiamo con trepidazione l'arrivo nelle sale del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Spider-Man: Across the Spider-Verse, e il ritorno di Miles Morales e gli altri personaggi del film, il doppiatore dell'Uomo Ragno protagonista della pellicola animata, Shameik Moore, continua la sua "campagna promozionale" a favore di un debutto nei panni di Miles anche in versione live-action.

Come ha raccontato ai microfoni di Empire, infatti, Moore crede nella sua performance e nell'essere perfetto per il ruolo, ed è convinto che non sia l'unico a pensarla così.

"Sento come se fosse qualcosa di noto a tutti che potrei essere un fantastico Miles Morales anche in versione live-action" ha dichiarato "Mentre lasciavo il cinema dopo la premiere, Jamie Foxx mi ha guardato e... Lo sapeva. E credo che anche Tom Holland ne sia consapevole".

Tutto sta, tuttavia, a ciò che vorranno fare gli studios con il personaggio: "Credo che dipenda da quale età vogliono che abbia Miles nel momento in cui saranno pronti per portarlo sullo schermo in live-action. Quello è il vero enigma".

E voi, che ne pensate? Vorreste Moore nei panni di Miles Morales anche in versione "carne e ossa"?