Spider-Man: Across the Spider-Verse, il trailer dell'atteso sequel animato

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà dal 1° giugno al cinema e il trailer ufficiale regala moltissime sequenze spettacolari ed emozionanti.

Sony ha svelato il trailer ufficiale del film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, il sequel del progetto tratto dai fumetti che ha conquistato un Oscar.

Nel video Miles si rivolge alla madre, dando poi spazio agli elementi più emozionanti della storia del giovane mentre sullo schermo scorrono spettacolari sequenze che vedono le varie versioni del supereroe in azione e i nuovi arrivi nella storia.

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La sinossi anticipa:

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di "Spider-Eroi" incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Il film animato è stato diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, mentre la sceneggiatura è firmata da da Phil Lord, Chris Miller e David Callaham.

Nel cast vocale del film in versione originale ci saranno Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfled, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Issa Rae, Jason Schwartzman e Daniel Kaluuya che avrà la parte di Spider-Punk.