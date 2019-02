Spider-Man: Un Nuovo Universo, Sony annuncia il sequel e lo spinoff al femminile!

Dopo l'Oscar, per Spider-Man: Un Nuovo Universo si annuncia un futuro radioso. Oltre al sequel, di cui già si parla da tempo, Sony Pictures Animation ha annunciato l'arrivo di uno spinoff tutto al femminile del cartoon.

Joaquim Dos Santos, noto per la serie animata Avatar: The Last Airbender e per la serie Netflix Voltron, è stato ingaggiato per dirigere il sequel che sarà firmato da David Callaham, autore di The Expendables e co-autore di Wonder Woman 1984 e Zombieland 2.

Al tempo stesso Lauren Montgomery, che a sua volta all'attivo una collaborazione per Voltron e ha co-diretto i film animati Batman: Year One e Superman/Batman: Apocalypse per DC, è in trattative per dirigere uno spinoff Spider-Man-centrico incentrato sulle eroine femminili dell'universo di Spider-Man. La sceneggiatura sarà firmata da Bek Smith, che ha collaborato a Captain Marvel. Amy Pascal produrrà entrambi i progetti. Phil Lord e Chris Miller, menti di Spider-Man: Un Nuovo Universo, dovrebbero essere coinvolti nei nuovi progetti così come i produttori Avi Arad e Christina Steinberg.

Al momento non si hanno dettagli sulla possibile trama del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo che potrebbe tornare a narrare le gesta del personaggio di Miles Morales. Per quanto riguarda lo spinoff al femminile, si profila la possibilità di vedere protagonista Spider-Gwen, ma ci potrebbe essere spazio anche per Spider-Woman, Madame Web, Spider-Girl e Silk. Nel frattempo Spider-Man: Un Nuovo Universo si gode il successo globale e l'Oscar come miglior film d'animazione dell'anno Qui potete leggere la nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

