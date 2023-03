Spider-Man: pronto il debutto di Miles Morales in live action? Risponde Amy Pascal

Dopo il grande successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo, film animato del 2018 che si è portato anche a casa il premio Oscar, i fan sono in attesa di vedere Miles Morales in live action. E qualcosa sembrerebbe muoversi nella giusta direzione, come stuzzicato di recente dalla produttrice Amy Pascal ai microfoni di Empire Magazine.

"I fan dovranno aspettare un paio d'anni per scoprire quello che faremo. Non posso dire altro al momento". Molto probabile, dunque, che per il debutto in live action di Miles Morales toccherà attendere la fine della trilogia dello Spider-Verse. Across the Spider-Verse arriverà nelle sale quest'estate, mentre il sequel Beyond the Spider-Verse uscirà nel 2024.

Spider-Man: Across The Spider-Verse sarà un trionfo d'animazione con 6 stili diversi: la nuova foto dal film

E ci sarebbe già un candidato per la parte dello Spider-Man di colore in live action. Stiamo parlando di Shameik Moore, attore che presta la voce a Miles Morales nei film animati. "Ero alla premiere di No Way Home e quando c'è stata la battuta sullo Spider-Man nero tutti mi hanno guardato. Ho ricevuto numerosi tweet al riguardo. Io sono pronto. Penso tutti sappiano che posso essere un grande Spider-Man anche in live action".

Spider-Man: Across the Spider-Verse si focalizzerà sui giovani eroi protagonisti, e "sarà una storia d'amore tra Miles e Gwen", tra incomprensioni e gelosie... Sembra infatti che un certo Hobie Brown a.k.a. Spider-Punk (Daniel Kaluuya) farà da terzo incomodo (lui e le Converse che regalerà a Gwen).