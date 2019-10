Spider-Man 3: i Sinistri Sei arriveranno nel Marvel Cinematic Universe?

Spider-Man 3 potrebbe portare i Sinistri Sei nel Marvel Cinematic Universe, parola della produttrice Amy Pascal, che ne ha parlato in una featurette di Spider-Man: Far From Home.

Per i Sinistri Sei potrebbe essere tempo di far visita al Marvel Cinematic Universe, magari in Spider-Man 3 o forse con un film tutto loro. A paventare la possibilità è stata la produttrice Amy Pascal in una featurette dedicata a Spider-Man: Far From Home.

Il Blu-Ray dell'ultima avventura di Tom Holland nei panni di Peter Parker non è ancora arrivato in Italia, ma sappiate che, quando questo succederà, gli spettatori si troveranno di fronte a un contenuto speciale tutto dedicato ai cattivi dello Spider-Verse. Ed è proprio nella clip che Amy Pascal, produttrice per Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, ha sottolineato come, in realtà, alcuni dei membri dei Sinistri Sei siano già arrivati nel MCU per far visita all'Uomo Ragno. Da qui l'allusione: "Questi villain che ora abbiamo nell'universo di Spider-Man sono personaggi dei Sinistri Sei. Potrebbe accadere qualcosa in merito a loro in futuro".

Come ben sanno i fan dell'Uomo Ragno, i Sinistri Sei sono un gruppo di supercattivi dei fumetti coalizzatisi per sconfiggere l'Uomo Ragno, da cui erano già stati sconfitti singolarmente tutti quanti. Della loro formazione fa parte anche l'ultimo apparso sul grande schermo, il Mysterio di Jake Gyllenhaal. Quello che però in molti si stanno chiedendo è: la banda di supercriminali apparirà nel prossimo film su Spider-Man o avrà uno spazio proprio?

In molti infatti ricorderanno che Sony aveva commissionato una sceneggiatura sui Sinistri Sei a Drew Goddard, già showrunner di Daredevil. Si disse all'epoca che lo studio fosse rimasto colpito da quella storia, che a quanto pare potrebbe essere tirata presto fuori dal cassetto. Almeno a sentire cosa diceva Amy Pascal solo pochi mesi fa: "Stiamo solo aspettando che Drew sia pronto per dirigerlo. Faremmo qualunque cosa con Drew Goddard, stiamo solo aspettando che ci dica cosa vuole". All'orizzonte c'è quindi un nuovo film sui Sinistri Sei o il loro spaventoso ingresso nel prossimo capitolo su Spider-Man? Ne sapremo sicuramente di più prima dell'estate 2021, quando Spider-Man 3 arriverà al cinema.