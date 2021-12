Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland: "Nessuno vuole vedere vuole vedere Peter Parker fare sesso!"

I protagonisti di Spider-Man: No Way Home Tom Holland e Zendaya pensano che una scena di sesso nel film sarebbe stata inopportuna.

Spider-Man: No Way Home è finalmente arrivato al cinema, per la gioia di tutti i fan, e arrivano anche molte curiosità in merito, come il fatto che Tom Holland e Zendaya siano contrari alle scene di sesso nel film, ritenute inappropriate per il suo personaggio di Peter Parker.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya e Tom Holland in una foto del film

In una recente intervista con Yahoo! Entertainment, il protagonista di Spider-Man: No Way Home Tom Holland ha parlato di quanto amore ci sia in quest'ultimo film. In particolare, all'attore 25enne (che sullo schermo interpreta un liceale) è stato chiesto cosa ne pensasse del sesso nei panni di Spider-Man:

"Non credo che sia appropriato per il franchise di Spider-Man. Siamo ancora molto giovani. Se ci fosse un futuro per questo personaggio, forse un giorno lo esploreremo. Ma al momento, questo è un film sulla celebrazione delle amicizie e dell'amore giovanile"

Zendaya Coleman, sua co-protagonista nonché partner nella vita ha risposto a questa provocazione, dicendo che per gli spettatori Peter Parker è come un fratellino, quindi non sarebbe bello vederlo fare sesso nel film. A questa risposta, Tom Holland ha rincarato la dose dicendo:

"Nessuno vuole vedere Peter Parker fare sesso! Sarebbe orribile."

Spider-Man: No Way Home, Zendaya, Tom Holland in un'immagine

Dopo che in Eternals sono state sdoganate le scene di sesso, per la prima volta nei film Marvel, alcuni si aspettavano che anche in Spider-Man: No Way Home ci sarebbe stato un momento un po' hot. Invece niente, come dicono i protagonisti, forse sarebbe stato davvero inopportuno.

Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.